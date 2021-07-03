«Думали, притворяются, что тонут»: в Курганской области две девочки спасли тонущих детей на озере

12-летняя Полина Веснина и 13-летняя Лада Клещева - настоящие герои. Фото: МЧС по Курганской области
30 июня 12-летняя Полина Веснина и 13-летняя Лада Клещева купались на озере Медведское Щучанского района Курганской области, когда увидели, что рядом с ними как-то странно плавают дети на животе.
— Мы подумали — они притворяются, что тонут. Я потрогала мальчика рукой, он не реагировал на прикосновение. Испугаться не успела, передала его подруге, и пока она вытаскивала мальчика на сушу, сама быстро поплыла за девочкой и вытащила ее на берег, — рассказывает о том дне Лада Клещева.
На берегу к ним подбежали взрослые и вызвали скорую помощь. Как рассказали в МЧС по Курганской области, детям — 12-летней девочке и 6-летнему мальчику — делали искусственное дыхание.
Как позже выяснилось, пострадавшие дети приехали на отдых к водоему с родственниками из города Шумиха, но за ними не было должного присмотра. Пока взрослые находились на берегу, дети одни купались в несанкционированном месте.
— Сейчас спасенный мальчик уже вернулся с родителями домой, а девочка проходит лечение в Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста, — уточнили в МЧС по Курганской области.
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