«Думали, притворяются, что тонут»: в Курганской области две девочки спасли тонущих детей на озере

12-летняя Полина Веснина и 13-летняя Лада Клещева - настоящие герои. Фото: МЧС по Курганской области

30 июня 12-летняя Полина Веснина и 13-летняя Лада Клещева купались на озере Медведское Щучанского района Курганской области, когда увидели, что рядом с ними как-то странно плавают дети на животе.

— Мы подумали — они притворяются, что тонут. Я потрогала мальчика рукой, он не реагировал на прикосновение. Испугаться не успела, передала его подруге, и пока она вытаскивала мальчика на сушу, сама быстро поплыла за девочкой и вытащила ее на берег, — рассказывает о том дне Лада Клещева.

На берегу к ним подбежали взрослые и вызвали скорую помощь. Как рассказали в МЧС по Курганской области, детям — 12-летней девочке и 6-летнему мальчику — делали искусственное дыхание.

Как позже выяснилось, пострадавшие дети приехали на отдых к водоему с родственниками из города Шумиха, но за ними не было должного присмотра. Пока взрослые находились на берегу, дети одни купались в несанкционированном месте.

— Сейчас спасенный мальчик уже вернулся с родителями домой, а девочка проходит лечение в Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста, — уточнили в МЧС по Курганской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru