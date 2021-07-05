Стало известно, сколько денег потратят на выборы в Госдуму в Челябинской области

Фото: архив КП

В Челябинской области продолжается подготовка к выборам в Госдуму. Большинство партий уже согласовало своих кандидатов, а другие вот-вот уже огласят свои списки. В территориальном избиркоме работа тоже не стоит на месте. Там уже решаются вопросы с распределением денежных средств.

Глава ЦИК раскритиковала избирательный участок в Челябинской области

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания в четверг, 1 июля, обратила внимание на избирательный участок, расположенный в поселке Элеваторный Челябинской области. Здание, в котором находится УИК, находится в плачевном состоянии и требует ремонта.

— Это не такие большие затраты: отштукатурить, побелить. Ничего сложного нет. Это не паркет вам дубовый, никаких ужасных расходов. Это вообще можно в субботники сделать, минимальные затраты, — заявила Памфилова.

В избиркоме Челябинской области сообщили, что предоставление помещений под участковые избирательные комиссии не входит в их обязанности. По их словам, за это отвечают главы районов.

— Мы заинтересованы в безопасных и чистых помещениях комиссий и, безусловно, обеспокоены сложившейся ситуацией. Именно поэтому, ещё в прошлом месяце мы нашли другое помещение для избирательного участка 1096, он будет располагаться в поселке Синарский, на улице Станционной, 2 А. Глава Кунашакского района уже принял решение о внесении этих изменений, — рассказал глава облизбиркома Сергей Обертас.

Чтобы не допустить подобных ситуаций, территориальный избирком начал проверку всех УИКов в плановом режиме.

Челябинского депутата наказали за помощь конкурентам

На прошлой неделе депутат челябинской городской думы Александр Галкин был снят с должности председателя комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике. Кроме того, он также был исключен из рядов «Единой России». Причиной этому стало систематическое нарушение партийной дисциплины. Галкина обвинили в помощи кандидату от другой партии во время прошлогодних выборов в Заксобрание — эсеру Дмитрию Ларину, который одержал победу над конкурентом-единороссом Дмитрием Бодровым.

Сам Галкин планирует обжаловать решение об исключении с должности. В настоящий момент полномочия председателя исполняют заместители Дмитрий Алехин и Валентина Курина.

Сколько в Челябинской области потратят денег на выборы в Госдуму

Избирком Челябинской области планирует потратить на проведение выборов в Госдуму 317 млн рублей. Большая часть средств пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий. На эти цели выделено почти 231 млн рублей.

Напомним, выборы в Госдуму стартуют 19 сентября. Голосование будет трехдневным. От Челябинской области изберут пять депутатов по одномандатным округам и четырех по партийным спискам.

Таковы новости о политике за прошедшую неделю в Челябинской области.

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