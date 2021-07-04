Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 5 июля 2021: День металлургов без звезд, но бонус от баз отдыха за прививку

Ограничения вводятся постепенно.

В Челябинской области, как в целом по России, начала увеличиваться заболеваемость коронавирусом. За неделю статистика выросла до 67 084 зараженных, это данные сначала пандемии. Но пока погулять в ресторанах, потанцевать на дискотеках и отдохнуть на базах отдыха без данных о прививках в регионе еще можно. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 июля 2021, какие вводятся ограничения и хватит ли вакцины.

Ежедневно в регионе снова выявляется более двухсот ковидных больных. Растет и смертность, она уже перевалила порог в три тысячи умерших. При этом коронавирус стал чаще уносить жизни тех, кто до этого не имел тяжелых заболеваний.

Инфографика: коронавирус74.рф

Больше доз

В правительстве не устают напоминать о важности вакцинации. Ажиотаж начался после того, как несколько курортных регионов заявили, что без подтверждений о поставленных прививках туристов не примут.

Некоторые области остались без вакцины, в Челябинской области перебоев с поставками нет. На прошлой неделе в регион привезли 9,6 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Сейчас они распределяются по больницам, где идет вакцинация.

Иностранные граждане смогут привиться от коронавируса в Челябинске однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Учитывая, что в Магнитогорске поймали уже шестерых граждан с фальшивыми справками об отсутствии ковида.

В Челябинской области на имя руководителей предприятий пришли письма о необходимости приобретения вакцины от COVID-19, причем с якобы подписью министра здравоохранения региона. В Минздраве заявили: сообщения липовые, их рассылают мошенники.

Отдых бонусом в обмен на прививку

Южноуральские базы отдыха тоже начали мотивировать туристов на вакцинацию. Такие отдыхающие смогут получить дополнительный день проживания бесплатно. В акции участвуют девять компаний в Катав-Ивановском, Чебаркульском, Кусинском, Саткинском, Ашинском районах, Усть-Катаве и Миассе, то есть населенных пунктах, где много достопримечательностей — горы Таганай, Иремель, Зюраткуль, озера и пещеры.

Металлургов оставят без звезд?

Серьезные ограничения в регионе пока не вводятся. Большие фестивали власти отменили, но небольшие праздники проходят. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил запретить в Челябинской области проведение масштабных культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню металлурга. Это значит, что скорее всего, празднование пройдет без привлечения звезд российской поп-музыки. При этом небольшие празднества с соблюдением норм Роспотребнадзора разрешены.

Власти рассчитывают на сознательность жителей, поэтому пока не закручивают гайки.

— Я в течение двух недель наблюдаю среди своих знакомых, которые прошли, как в мемах, весь путь: от отрицания и гнева до сертификата о вакцинации, — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Премия «Клиника года-2021»

«Комсомольская правда» подвела итоги народного голосования за «Клинику года-2021». В этом году конкурс вызвал всплеск интереса у читателей, ведь из-за пандемии труд врачей оказался значим как никогда. Им пришлось проявлять не только своей профессионализм, но и отвагу, и терпение: первыми входить в «красную зону», дежурить в душных костюмах, работать за себя и за заболевших коллег, принимать пациентов. Кто стал победителей, читайте по ссылке.

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