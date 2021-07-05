Самые жаркие дни будут в конце рабочей недели Фото: Кирилл САДЫКОВ

Аномальная жара в Челябинской области резко сменилась прохладой. Метеочувствительные южноуральцы уже жалуются на ухудшение самочувствия.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня днем в регионе ожидается облачная погода с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в городах области +18..+23, на юге до +27, в Челябинске +18..+20. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/c, возможны порывы до 18 м/c.

Прогноз погоды на ближайшие дни челябинские синоптики обещают дать позже. По данным сервиса «Яндекс.Погода», со вторника в Челябинске начнет теплеть. Самый жаркий день недели будет в пятницу +29. В воскресенье опять похолодает до +22. Дождей «Яндекс» не обещает.

Скрин: yandex.ru

А вот по данным Gismeteo, начиная с пятницы опять начнутся дожди с грозами.

Скрин: gismeteo.ru

Тем временем, жители Челябинской области подсчитывают убытки после мощного града в минувшую субботу. В Копейске и соседних поселках куски льда, размером с половину ладони, повредили крыши, автомобили, уничтожили урожай. А улицы Челябинска превратились в Венецию.

Испытали страх пассажиры рейса S7 Челябинск-Москва. Во время взлета самолет попал под град, в кабине пилота разбило стекла. Публикуем фото и рассказ одного из пассажиров.

Смотреть видеосюжет Последствия ливня в Челябинске

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