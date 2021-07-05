Фото: скриншот с видео Юлии Сулеймановой / vk.com

В Челябинске во время вчерашней грозы засняли на видео, как в небе над жилыми домами летает светящийся шар. Он какое-то время кружится в воздухе и резко исчезает. Автор видео в соцсетях утверждает, что это была шаровая молния.

Смотреть видеосюжет Жители Челябинска во время грозы увидели в небе светящийся объект в форме шара

Вначале некоторые пользователей соцсетей посчитали, что это монтаж. Но другие челябинцы заявляют, что тоже видели светящийся шар в небе. Кто-то даже опубликовал еще одно видео произошедшего, но с другого ракурса.

— Вчера ее тоже наблюдали над парковым со стороны ЖК «Александровский», — рассказывает Алексей.

— Тоже вчера видели над Новоградским проспектом, но не сняли – страшно, — заявила Екатерина.

— Я два раза ее видела, но заснять не успела, — пишет Ксения.

Смотреть видеосюжет Шар в небе

Среди пользователей соцсетей появились предположения, что это явление не было шаровой молнией. Некоторые даже и вовсе заявляют, что это может быть НЛО.

— Это не шаровая молния, слишком размер большой, исчезла сразу. Шаровые молнии так себя не ведут, они хаотично движутся и, возможно, с каким-нибудь неблагоприятным исходном, — пишет в группе Владислав.

— В Челябинске обошлось вроде как без последствий. Если бы шаровая молния была бы, то сгорело хотя бы одно здание, иначе никак, — подчеркнула Анастасия.

Однако ученые уверены, что это все-таки была шаровая молния. Доцент кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра изучил видео, вызвавшее резонанс в соцсетях.

— Нет никаких оснований предполагать, что это было НЛО. Жители Челябинска наблюдали за шаровой молнией — светящийся шар, который передвигается независимо от ветра. Он бывает размерами до одного метра и длится не больше одной минуты, — подчеркнул Сергей Замоздра.

Тем временем в Челябинской области подсчитывают ущерб после гроз, обрушившихся на регион в прошедшие выходные. Ливень сопровождался сильным ветром, а в некоторых районах выпал огромный град.

В Челябинске затопило дороги. Люди пробирались по пояс в воде, а машины и автобусы почти превратились в лодки. Дорожникам пришлось ночью откачивать воду с улиц, не оборудованных ливневой канализацией. Там, где ливневка все же есть, тоже возникли проблемы. Как рассказали в городском комитете дорожного хозяйства, понадобилось чистить решетки, сквозь которые должна проходить дождевая вода. Их забило сломанными ветками и бытовым мусором.

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