Автозавод «УРАЛ»: Гордимся успехами, с уверенностью смотрим в будущее

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Автозаводу есть чем гордиться, праздник он встречает с хорошими результатами и с уверенностью смотрит вперед!

ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

В первом полугодии текущего года завод сработал отлично, выполнив все поставленные цели, поэтому во втором полугодии ожидается повышение темпа сборки и выход к концу года на результат 8600-8700 автомобилей.

— Главная цель внутреннего технологического перевооружения — увеличение выпуска изготавливаемой продукции и расширение гаммы выпускаемых автомобилей. Уже в 2022 году завод планирует повысить планку до 9000 автомобилей в год, а в течение ближайших 5 лет выйти на уровень 14 000 грузовиков, — отмечает генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев.

Генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев. Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Большие надежды завод связывает с экспортным направлением, в рамках которого уже заключен ряд перспективных контрактов. Что касается производственных планов и проектов, в этом направлении предстоит большая и серьезная работа: реструктуризация и расширение производств с целью их дальнейшего развития, организация основных закупочных складов не территории предприятия, обновление парка производственного оборудования, увеличение автоматизированного труда, внедрение в производство инновационных технологий. Среди масштабных проектов — развитие заготовительного передела и создание на его базе производства спецтехники; расширение производства автокомпонентов и реализация проекта по созданию нового семейства мостов, организация закупочных складов. Только в этом году на разработку новой продукции, обновление станочного парка, реконструкцию производственных площадей направлено свыше 2 миллиардов рублей. Ближайшие планы завод связывает с развитием продуктовой линейки автотехники дорожной гаммы, техники для силовых структур.

2 апреля произошло знаковое событие: торжественная передача первого неполноприводного автомобиля «Урал С35510» покупателю.

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Ведется большая работа по благоустройству территории предприятия и созданию комфортных условий труда внутри цехов. В главном корпусе начато формирование единого офисного пространства. Завод, идя в ногу со временем, реализует масштабный проект цифровой трансформации «Цифровой Урал», который позволит охватить все действующие бизнес-процессы и в более оперативном и качественном формате управлять ими.

Важные события произошли и в сфере продаж автотехники: были открыты единственные в России официальные интернет- и розничный магазины по продаже запасных частей к автомобилям марки «Урал».

МОТИВАЦИЯ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Завод продолжает работу по укреплению и развитию системы мотивации сотрудников. 1 апреля была произведена индексация заработной планы сотрудников Бизнеса «Грузовые автомобили», многим категориям работников установлены мотивационные надбавки. Работа в этом направлении продолжится и дальше. Одной из мер дополнительной мотивации является жилищная программа, в рамках которой помощь по части погашения ипотеки получили порядка полутора сотни молодых сотрудников компании. В следующем году эта программа получит развитие, и помощь будет оказана гораздо большему количеству человек.

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

На предприятии созданы условия для адаптации и роста молодых специалистов. Действует программа отбора и развития бизнес-лидеров, реализуется программа наставничества, проводятся конкурсы профессионального мастерства и научно-технические конференции. В этом году научно-техническая конференция расширила свои масштабы и пригласила к участию студентов базовых учебных заведений не только Миасса, но и городов Челябинской области. Впервые были сняты возрастные ограничения участников.

Кроме того, предприятие серьезно занимается кадровой подготовкой. В этом году стартовала программа целевого обучения, в рамках которой абитуриенты получили возможность получить образование за счет завода по специальности, связанной с машиностроительной отраслью.

Ну и, конечно же, АЗ «УРАЛ» остается одним из главных работодателей в Миассе, давая возможность трудоустроиться сотням соискателей. За шесть месяцев текущего года автозавод принял на работу порядка 470 человек.

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

АЗ «УРАЛ» — предприятие с одним из самых солидных в Миассе пакетов социальных программ. На заводе действует коллективный договор, в рамках которого реализуется более 20 социальных программ. Среди них: различные компенсации — на отдых и оздоровление сотрудников компании и членов их семей, на дорогостоящее лечение, на занятия в Физкультурно-оздоровительном комплексе, Дворце культуры, материальная помощь работникам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации, предоставление льготного питания отдельным категориям работников, различные поощрения в связи с достижением юбилейного стажа и многое другое. Для заводчан регулярно организуются различные корпоративные, спортивные, культурно-массовые, творческие, молодежные и другие мероприятия.

Предприятие сохранило и содержит объекты социальной сферы — Физкультурно-оздоровительный комплекс, Дворец культуры, детский оздоровительный лагерь им. Феди Горелова, базу отдыха «Автозаводской пляж» на Еланчике, клуб-отель «Лазурный берег» на Тургояке.

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

А совсем недавно завод еще раз подтвердил статус социально-ориентированного предприятия, став победителем XVIII областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» и получив звание «Почетный благотворитель». Эта номинация была утверждена для предприятий и организаций, внедряющих улучшения и поддерживающих социальную сферу.

Отметим, 2021 год является для автозавода «УРАЛ» юбилейным — предприятие отмечает 80-летие со дня своего основания. И второе полугодие, как и первое, будет отмечено рядом праздничных событий и поздравлений. Ну а в эти дни — в канун праздника 8 июля, обновилась заводская Аллея почета, на которой можно увидеть лица лучших работников завода, ставших победителями конкурса профессионального мастерства 2021 года.

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