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Общество6 июля 2021 7:51

Автозавод «УРАЛ»: Гордимся успехами, с уверенностью смотрим в будущее

8 июля автомобильный завод «УРАЛ» отметит 77-ю годовщину со дня выпуска первого автомобиля «ЗиС-5В»
Источник:kp.ru
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Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Автозаводу есть чем гордиться, праздник он встречает с хорошими результатами и с уверенностью смотрит вперед!

ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

В первом полугодии текущего года завод сработал отлично, выполнив все поставленные цели, поэтому во втором полугодии ожидается повышение темпа сборки и выход к концу года на результат 8600-8700 автомобилей.

— Главная цель внутреннего технологического перевооружения — увеличение выпуска изготавливаемой продукции и расширение гаммы выпускаемых автомобилей. Уже в 2022 году завод планирует повысить планку до 9000 автомобилей в год, а в течение ближайших 5 лет выйти на уровень 14 000 грузовиков, — отмечает генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев.

Генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев. Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев. Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Большие надежды завод связывает с экспортным направлением, в рамках которого уже заключен ряд перспективных контрактов. Что касается производственных планов и проектов, в этом направлении предстоит большая и серьезная работа: реструктуризация и расширение производств с целью их дальнейшего развития, организация основных закупочных складов не территории предприятия, обновление парка производственного оборудования, увеличение автоматизированного труда, внедрение в производство инновационных технологий. Среди масштабных проектов — развитие заготовительного передела и создание на его базе производства спецтехники; расширение производства автокомпонентов и реализация проекта по созданию нового семейства мостов, организация закупочных складов. Только в этом году на разработку новой продукции, обновление станочного парка, реконструкцию производственных площадей направлено свыше 2 миллиардов рублей. Ближайшие планы завод связывает с развитием продуктовой линейки автотехники дорожной гаммы, техники для силовых структур.

2 апреля произошло знаковое событие: торжественная передача первого неполноприводного автомобиля «Урал С35510» покупателю.

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Ведется большая работа по благоустройству территории предприятия и созданию комфортных условий труда внутри цехов. В главном корпусе начато формирование единого офисного пространства. Завод, идя в ногу со временем, реализует масштабный проект цифровой трансформации «Цифровой Урал», который позволит охватить все действующие бизнес-процессы и в более оперативном и качественном формате управлять ими.

Важные события произошли и в сфере продаж автотехники: были открыты единственные в России официальные интернет- и розничный магазины по продаже запасных частей к автомобилям марки «Урал».

МОТИВАЦИЯ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Завод продолжает работу по укреплению и развитию системы мотивации сотрудников. 1 апреля была произведена индексация заработной планы сотрудников Бизнеса «Грузовые автомобили», многим категориям работников установлены мотивационные надбавки. Работа в этом направлении продолжится и дальше. Одной из мер дополнительной мотивации является жилищная программа, в рамках которой помощь по части погашения ипотеки получили порядка полутора сотни молодых сотрудников компании. В следующем году эта программа получит развитие, и помощь будет оказана гораздо большему количеству человек.

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

На предприятии созданы условия для адаптации и роста молодых специалистов. Действует программа отбора и развития бизнес-лидеров, реализуется программа наставничества, проводятся конкурсы профессионального мастерства и научно-технические конференции. В этом году научно-техническая конференция расширила свои масштабы и пригласила к участию студентов базовых учебных заведений не только Миасса, но и городов Челябинской области. Впервые были сняты возрастные ограничения участников.

Кроме того, предприятие серьезно занимается кадровой подготовкой. В этом году стартовала программа целевого обучения, в рамках которой абитуриенты получили возможность получить образование за счет завода по специальности, связанной с машиностроительной отраслью.

Ну и, конечно же, АЗ «УРАЛ» остается одним из главных работодателей в Миассе, давая возможность трудоустроиться сотням соискателей. За шесть месяцев текущего года автозавод принял на работу порядка 470 человек.

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

АЗ «УРАЛ» — предприятие с одним из самых солидных в Миассе пакетов социальных программ. На заводе действует коллективный договор, в рамках которого реализуется более 20 социальных программ. Среди них: различные компенсации — на отдых и оздоровление сотрудников компании и членов их семей, на дорогостоящее лечение, на занятия в Физкультурно-оздоровительном комплексе, Дворце культуры, материальная помощь работникам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации, предоставление льготного питания отдельным категориям работников, различные поощрения в связи с достижением юбилейного стажа и многое другое. Для заводчан регулярно организуются различные корпоративные, спортивные, культурно-массовые, творческие, молодежные и другие мероприятия.

Предприятие сохранило и содержит объекты социальной сферы — Физкультурно-оздоровительный комплекс, Дворец культуры, детский оздоровительный лагерь им. Феди Горелова, базу отдыха «Автозаводской пляж» на Еланчике, клуб-отель «Лазурный берег» на Тургояке.

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

Фото предоставлено автозаводом «Урал»

А совсем недавно завод еще раз подтвердил статус социально-ориентированного предприятия, став победителем XVIII областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» и получив звание «Почетный благотворитель». Эта номинация была утверждена для предприятий и организаций, внедряющих улучшения и поддерживающих социальную сферу.

Отметим, 2021 год является для автозавода «УРАЛ» юбилейным — предприятие отмечает 80-летие со дня своего основания. И второе полугодие, как и первое, будет отмечено рядом праздничных событий и поздравлений. Ну а в эти дни — в канун праздника 8 июля, обновилась заводская Аллея почета, на которой можно увидеть лица лучших работников завода, ставших победителями конкурса профессионального мастерства 2021 года.

Новости компаний.

БИЗНЕС-ПРЕСС