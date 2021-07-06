Строительная компания «Уральский зодчий»: каркасные дома для комфортной жизни

Дома от "Уральского зодчего" - один из оптимальных вариантов комфортного жилья. Фото СК "Уральский зодчий".

Собственное жилье комфорт-класса за городом! Дом от «Уральского зодчего» с полной отделкой под ключ за два-три месяца. С бесплатным, в том числе, индивидуальным проектированием, подключением к инженерным сетям. А еще с оформлением рассрочки платежа или льготной ипотекой, с освоением материнского капитала.

ВЫБОР ЗА ЗАКАЗЧИКОМ

Руководитель челябинской строительной компании «Уральский зодчий» Андрей Рассахацкий отмечает, что сегодня все больше и больше людей выбирают загородные варианты проживания, предпочитая строить свое комфортное жилья.

— «Уральский зодчий» сегодня предлагает самые различные варианты каркасных домов или домов из бруса, модульных конструкций с продуманной планировкой площадью от 60 до 120 квадратных метров с полной внутренней отделкой. Выбор остается за заказчиком. Кто-то предпочитает возводить дома самостоятельно. Но практика показывает, — зачастую это затратнее, в первую очередь, из-за того, что тратится много сил и времени. Нередко что-то приходится переделывать. Такое строительство может затянуться на годы. Мы возводим дом за два-три месяца под ключ. Заезжай и живи. Кроме того, у «Уральского зодчего» пятилетняя гарантия, стоимость фиксированная, и она обговаривается и утверждается вместе с заказчиком. Цена оптимальная, и она не будет меняться, — рассказывает Андрей Рассахацкий.

Андрей Рассахатский победителей конкурса "Лучший строитель 2020 - Южный Урал" от Медиахолдинга «Комсомольская правда». Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Верно подмечено, что заказчик не тратит драгоценное время на строительство…

— Разумеется. Здесь и время и силы, и нередко обычная нервотрепка. Мы же стараемся создавать максимально комфортные условия. Если заказчик пожелает, то мы проведем его по всем этапам строительство. Он будет видеть, как быстро и профессионально возводится его новое комфортное жилье, как подключаются инженерные коммуникации. Переживать здесь просто не о чем. Всем будут заниматься наши высококвалифицированные специалисты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Отметим, что технология строительства домов различных типов в компании «Уральский зодчий» отработана досконально. Предприятие в этой сфере производства почти два десятка лет. По словам специалистов компании нынешние взлетевшие вверх цены на строительные материалы удается сдерживать за счет работы собственных производственных участков деревообработки. Кстати, здесь же изготавливается и различная мебель для дачных и садовых участков.

Нужно заметить, помимо каркасных, каменных домов и домов из бруса, «Уральский зодчий» производит различные типы бань и модельных домов. Последние — площадью до 60 кв.м. — идеальный вариант садового дома с оптимальной планировкой (прихожая, гостиная, кухня и две спальни). Готовая конструкция или отдельные модули уже в собранном виде доставляются заказчику. На месте может происходить дополнительный монтаж. Такие дома также поставляются уже с внутренней отделкой.

— Чтобы дом радовал вас теплом, комфортом, был качественно сделан, его конструкции правильно вентилировались, служили долго, «дышали», а не гнили, нужно доверять такое строительство профессионалам. Действительно надежным, проверенным производителям, имеющим большой опыт в таком деле. Соотношение цена-качество самое оптимальное. Мы это гарантируем. Если у заказчика бюджет ограничен, то мы рассматриваем различные альтернативные варианты. Сокращение стоимости при этом не скажется на качестве. В нашем портфеле много проектов на любой вкус — с классической, современной архитектурой. Любой существующий проект можно изменить под ваши пожелания: увеличить или уменьшить, добавить или убрать любое помещение, — отмечает Андрей Рассахатский.

СК "Уральский зодчий" - это качество и комфорт. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Строительная компания «Уральский зодчий» специализируется на строительстве коттеджей и загородных частных домов под ключ в Челябинской области. Все работы проводятся круглогодично. Конкурентные преимущества — предоставление услуг в комплексе, а также возведение индивидуальных домов. Работа «под ключ» позволит не обращаться в несколько организаций. В зависимости от предпочтений и бюджета, вы можете заказать возведение дома любого типа, размера, площади и этажности. Компания оказывает целый комплекс сопутствующих услуг.

Один из главных девизов компании — «Соединяя вместе традиции и современные тенденции, выбирая только лучшее в каждой составляющей, мы строим то, о чем мечтаете Вы!».

Строительная компания «Уральский зодчий»:

— Индивидуальное проектирование домов

— Полный комплекс услуг по строительству загородных домов

— Отделка загородного дома или квартиры

— Фиксированная стоимость

— Гарантия 5 лет по договору

— Полный пакет документов

— Ипотека от банков-партнеров

— Материнский капитал

Официальный сайт компании «Уральский зодчий»: uralhaus.ru

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