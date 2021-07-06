Челябинский институт культуры: лидер обучения творческим специальностям

Челябинский государственный институт культуры крупнейший вуз Урала и Западной Сибири, который готовит специалистов в области культуры и искусств. Музыкальное, хореографическое, театральное, художественное направления, киноискусство, культуроведение. В целом 58 образовательных программ бакалаврита, специалитета, магистратуры и аспирантуры

Сегодня ЧГИК — динамичное, многопрофильное образовательное учреждение высшего образования, в котором учатся около 2500 студентов, магистрантов и аспирантов.

— По итогам приемной кампании 2020 года средний балл ЕГЭ в институте культуры самый высокий среди вузов Челябинской области. Нас выбирают иностранные абитуриенты, которые могли бы учиться в разных городах мира, но поступают к нам, потому что знают, что здесь получат качественное образование. Сегодня в вузе проходят обучение представители 22 стран. Среди них студенты из стран СНГ (Казахстана, Таджикистана, Узбекистана Украины), Йемена, Ирана, Монголии, Анголы, Бразилии, Колумбии, — рассказывает проректор по учебной работе ЧГИК Сергей Буцык.

Институт культуры всегда отличался тем, что быстро реагировал на запросы времени. Абитуриентам предлагается большой выбор программ, а студентам всевозможные курсы для того, чтобы получать максимально навыков и знаний еще на этапе учебы.

Так, в этом году факультет декоративно-прикладного искусства наряду с традиционными направлениями подготовки будет набирать абитуриентов на новые специальности.

— У направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство» появился новый профиль подготовки «Художественный текстиль». А по программе «Дизайн» подготовка будет проводиться по двум профилям «Дизайн среды» и «Графический дизайн» — комментирует декан факультета декоративно-прикладного искусства, кандидат культурологии Алексей Лешуков.

Изменения в системе подготовки коснулись и программы «Библиотечно-информационная деятельность». Здесь подготовка специалистов будет проходить по трем профилям. Новыми направлениями будут «Документные процессы и системы в цифровой среде» и «Информационно-аналитические технологии». Ведь сегодня библиотекарь — это не просто специалист, которые выдает книги, а настоящий помощник в мире знаний, владеющий современными технологиями.

В 2020 году вуз открыл полный цикл дистанционного обучения на факультете документальных коммуникаций и туризма. Удаленно слушать лекции и заниматься на семинарах можно на направлениях подготовки бакалавриата «документоведение и архивоведение» и магистратуры «библиотечно-информационная деятельность».

— «Документоведение и архивоведение» — крайне востребованная и хорошо оплачиваемая профессия. Ведь такие специалисты нужны на каждом предприятии в любой сфере деятельности. А магистратура «библиотечно-информационная деятельность» предназначена для тех сотрудников с высшим образованием, которые хотят продолжить работать в этой сфере. Дистанционная форма обучения позволит сотрудникам архивов, предприятий и библиотек получить образование без отрыва от профессиональной деятельности и семьи, — объясняет декан факультета документальных коммуникаций и туризма, кандидат педагогических наук Мария Кустова.

В вузе созданы все условия, чтобы учеба была в радость. Для творческих занятий созданы специализированные аудитории для занятий творческих направлений, есть компьютерные классы, прекрасно оборудованный учебно-тренировочный комплекс. Иногородние студенты гарантировано получают места в двух общежитиях вуза, а это два здания в центре города с комфортными комнатами.

В декабре прошлого года руководством вуза было принято решение о приобретении новых музыкальных инструментов.

— Классические музыкальные инструменты стоят очень дорого. Поэтому преподаватели и студенты консерваторского факультета, особенно рады и благодарны, что получили такую прекрасную возможность — играть на новом рояле, скрипке, виолончели, — комментирует декан консерваторского факультета, профессор Михаил Ивашков.

Для учебных занятий и концертных выступлений были приобретены музыкальные инструменты как российского, так и зарубежного производства. Среди них рояль «Амедеус» (Россия), три фортепиано «Yamaha» (Индонезия), контрабас «Hans Klein» (Германия), виолончель «Cremona (Strunal)» (Чехия), цифровое фортепиано «Roland» (Япония) и две скрипки — «Cremona» (мастеровая, копия Antonio Stradivari, Чехия) и «Karl Hofner» (концертная модель Antonio Stradivari, Германия).

Помимо учебы студенты института могут реализовать себя в спорте, общественной деятельности и науке. В вузе успешно функционируют студенческий совет, профком, педагогический, Welcome-центр, философский клуб, спортивные секции. Ежегодно проводится множество научных конференций и студенческих форумов, на которых студенты могут усовершенствовать свои знания, коммуникативные навыки и лидерские качества.

Выпускники вуза работают в учреждениях дополнительного образования, образовательных организациях, танцевальных коллективах, городских и областных библиотеках. В числе выпускников ЧГИК — член Совета федерации Маргарита Павлова, министр культуры челябинской области Алексей Бетехтин, заслуженная артистка Российской Федерации Инга Оболдина, российская актриса, актриса и телеведущая Анна Пескова, директор департамента внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар Ирина Романец, руководитель Туркменского государственного кукольного театра (г. Ашхабад) Довран Адыев, директор русского драматического театра им. А.С. Пушкина в Ашхабаде Сохбет Сербазов.

Подробнее узнать о специальностях и направлениях подготовки ЧГИК можно на сайте.

Приемная комиссия: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а, корпус 3

Тел.: +73512689522 (доб. 1-89), +73512638941

+79028651063 (WhatsApp, Viber).

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