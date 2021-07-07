Как безопасно путешествовать на автомобиле с питомцем

Чтобы хвостатому другу в путешествии было комфортно, необходимо позаботиться об этом заранее

ŠKODA заботится о безопасности всех членов семьи, в том числе и домашних животных. Поездка на автомобиле вместе с питомцем — большая ответственность для водителя: от самочувствия животного в пути во многом зависит комфорт всех пассажиров. Перевозка собак и кошек в машине требует соблюдения простых, но важных правил, а использование специальных аксессуаров сделает путешествие четвероногих друзей более спокойным и приятным.

Путешествие всей семьей c питомцем, независимо от продолжительности, будь то переезд или посещение ветеринара, требует ответственности и серьезной подготовки. ŠKODA заботится о безопасности и комфорте всех членов семьи, даже четвероногих, поэтому разработала специальные аксессуары для перевозки животных. С наступлением лета многие отправляются в путешествия. Для тех, кто планирует поездку с питомцем, ŠKODA подготовила несколько советов.

Пять правил безопасной перевозки домашних животных на автомобиле от ŠKODA:

1. Начните приучать питомца к поездкам на автомобиле заранее.

Оказавшись в непривычном для себя замкнутом пространстве, животные могут начать испытывать дискомфорт. Перед тем как отправиться в поездку, необходимо убедиться, что питомец привык находиться в салоне автомобиля и ведет себя спокойно.

При перевозке собаки сначала подведите ее к автомобилю, заведите мотор и подождите некоторое время, пока животное осмотрится и привыкнет к новым непривычным запахам. Ваш питомец должен научиться запрыгивать в салон и покидать автомобиль только по команде, поэтому с самого начала рекомендуется использовать ключевые слова, например «место» и «ко мне».

Не спешите захлопывать дверь или начинать движение — пусть процесс привыкания будет постепенным. Затем можно начинать брать собаку с собой в непродолжительные поездки, главное — не создать у нее неприятных ассоциаций с поездкой на автомобиле. Так, не рекомендуется совмещать первую поездку и плановый визит к ветеринару.

Путешествуя с кошкой, не менее важно создать у пушистого пассажира чувство безопасности и уверенности при нахождении в салоне автомобиля. Перевозить кошку рекомендуется в специальной переноске, так она не выпрыгнет из машины и не травмируется при резком торможении. Заранее убедитесь, что ваш питомец не испытывает стресса при нахождении в ограниченном пространстве.

В непривычной для себя обстановке кошка будет чувствовать себя спокойнее, если почувствует свой запах — при первом знакомстве с автомобилем положите в переноску любимую кошачью лежанку. Во время поездки чувство равновесия кошки нарушается, в связи с чем рекомендуется ограничить питомцу обзор, накрыв переноску полотенцем или пледом.

2. Не разрешайте животному свободно перемещаться по салону автомобиля.

При перевозке собаки рекомендуется использовать ремень безопасности — без него она может легко потерять равновесие во время резкого торможения и различных маневров. Ремень безопасности для собак является незаменимым инструментом для любого водителя, который часто путешествует со своим домашним любимцем. Он снижает риск получения травм и предотвращает лишние движения животного по салону автомобиля, позволяя водителю полностью сосредоточиться на вождении. Ремень безопасности S KODA доступен в четырех размерах и может быть прикреплен к поводку для прогулки или обучения собаки.

3. Создайте комфортное пространство для питомца на заднем сиденье.

Заднее сиденье — наиболее подходящее место в салоне для перевозки домашних животных. Там питомец чувствует себя комфортно и не отвлекает внимание водителя от дороги. Для защиты обивки заднего сиденья при транспортировке собак и кошек ŠKODA предлагает использовать специальный защитный гамак, изготовленный из прочного водонепроницаемого материала. Защитное покрытие укрепляется с помощью петель у подлокотников и закрывает не только сиденья, но и обшивку дверей со всех сторон.

Кошку при перевозке на заднем сиденье должен сопровождать пассажир. Присутствие знакомого человека значительно снизит уровень стресса питомца. Кроме того, так будет проще следить за его состоянием. Старайтесь избегать резких звуков и не слушайте музыку на высокой громкости, чтобы избежать негативных последствий для слуха кошки.

4. Не позволяйте питомцу выглядывать в окно.

Открытое окно в салоне автомобиля представляет серьезную угрозу для домашних животных: питомец рискует простудиться на сквозняке или выпасть из салона при резком движении. Чтобы обеспечить безопасность четвероногого пассажира, рекомендуется использовать кондиционер. Современная система Climatronic в автомобилях ŠKODA позволяет регулировать не только температуру, но и направление воздуха: климатическая установка автоматически поддерживают оптимальную температуру и распределяют воздушные потоки внутри автомобиля без необходимости вмешательства водителя.

5. Будьте внимательны к состоянию питомца в дороге.

Ни при каких обстоятельствах не оставляйте вашего пушистого друга одного в машине. В теплую погоду температура в припаркованном автомобиле может достигать 50 °C всего за 20 минут даже с приоткрытым окном.

Беспокойное поведение животного может стать сигналом о том, что его укачивает или требуется сделать остановку. Желательно, чтобы один из пассажиров внимательно следил за состоянием питомца, успокаивал при необходимости и был готов оперативно прийти на помощь.

В день поездки рекомендуется не кормить собак и кошек, а в случае дальней дороги ограничиваться маленькими порциями. Каждые 2-3 часа желательно делать остановку и гулять с животным. При себе необходимо иметь воду, пару игрушек, одноразовые пеленки, влажные салфетки, запасные поводок и ошейник, а также средство от укачивания и успокоительный препарат по назначению ветеринарного врача.

Оригинальные аксессуары для перевозки животных можно приобрести в автоцентре ŠKODA «Чешский дом».

Более подробную информацию уточняйте по номеру: (351) 211-34-00. Челябинск, Братьев Кашириных, 126/1. che-dom.ru.

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