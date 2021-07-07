Партия «Новые люди» назвала кандидатов в Госдуму от Челябинской области

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Список по Челябинской области возглавит секретарь регионального отделения партии Максим Гулин.

По федеральному списку будут баллотироваться основатель партии Алексей Нечаев и его советник – бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. По региональным спискам на выборы идут 239 кандидатов и еще 215 – по одномандатным округам. По мнению лидера Новых людей, в этом году избирательная кампания будет непростой, но партия хорошо подготовлена.

- Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идёт к людям. Это в России не принято. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Наши кандидаты — это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут, – подчеркнул Алексей Нечаев.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Основное преимущество Новых людей в том, что они выступают за открытый прямой диалог с людьми, считает Сардана Авксентьева.

- Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу, – уверена она.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

По одномандатным округам за места в парламенте от Южного Урала будут бороться пять кандидатов: активисты партии Максим Гулин, Анна Скрозникова и Олег Ведерников, а также предприниматели Игорь Важенин и Денис Лезин.

Лидер челябинского списка Максим Гулин в Госдуме намерен решить наболевшие экологические проблемы Южного Урала.

- Ни для кого не секрет, что основная проблема Челябинской области – это экология. Я хочу работать в этом направлении, хотя бы по нашему Челябинскому бору. Второе направление, по которому я буду работать, – это стратегия развития Южного Урала. Сейчас не понятно, куда идет регион, и мне хотелось бы приложить свои усилия и знания к выбору траектории, по которой Челябинск будет развиваться, – поделился кандидат.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Кандидат по Коркинскому одномандатному округу Игорь Важенин тоже намерен обратить особое внимание на экологию родного края. Именно в его избирательном округе находится знаменитый Коркинский разрез, рекультивация которого продолжается уже несколько лет.

- Партия «Новые люди» – это новая политическая сила, которая объединяет всех людей, неравнодушных к тому, что происходит в России, к ее развитию, к тем проблемам, которые в данный момент существуют. Для Челябинской области это экология, развитие территории, инфраструктурные вопросы – то, с чем люди сталкиваются ежедневно, – говорит о своем выдвижении политик.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Напомним, партия «Новые люди» существует всего второй год, но уже представлена в заксобраниях четырех регионов. На предстоящих выборах партийцы намерены взять в Госдуме не менее 5%, а также получить места в региональных парламентах. На губернаторских выборах в Хабаровском крае и Ульяновской области Новые люди тоже выставят своих кандидатов.