Каникулы в разгаре: чем занять детей в жару

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Дети устали от жары, целыми днями сидят дома и не отходят от телевизора? А вас уже утомил просмотр «Холодного сердца» и «Губки Боба» в сотый раз? Делимся советами с детскими телеканалами, которые станут хорошей альтернативой.

Почти у всех программ канала «О!» возрастные ограничения — 0+. Но реальная его аудитория — старшие детсадовцы и школьники 1-2 классов. Хотя мультконцерты «О! Музыка» порадуют даже грудничков.

Помимо «малышковых» мультиков — «Три кота», «Смешарики», «Доктор Панда», «Поезд Динозавров» и прочих — у канала несколько программ собственного производства, чередующихся с анимацией. Программа «Спроси у Три О»: познавательная объяснялка для маленьких почемучек. Реплика «Маппет-шоу» и «Улицы сезам», где на нескончаемые вопросы маленьких исследователей — «почему у рыбы хвост, а у человека нет?» или «видит ли паук в темноте?» — в игровой форме отвечают симпатичные кукольные чудики. Кстати, вопрос, можно прислать в редакцию.

О том, как устроен человек, что и почему у него может заболеть и как работает организм, в доступной дошкольникам форме расскажет симпатичная «Доктор Малышкина», которую ведет сверстница маленьких зрителей.

Еще одна программа, где детей просвещают дети — «Мой музей», в которой юные посетители лучших музеев и выставок делятся со зрителями своими впечатлениями и знаниями. А также есть английский, зарядка, рисование с Калякой-Малякой и много чего еще.

Канал «В гостях у сказки» отсылает к культовой советской передаче. И во многом использует тот же контент, которого советским школьникам приходилось ждать неделями: фильмы-сказки с Олегом Далем, Михаилом Пуговкиным, Татьяной Пельтцер, Олегом Табаковым, полнометражные советские мультики, сказки стран соцлагеря. Но не только.

На канале много современных европейских фильмов-сказок, сказочной анимации, в том числе сериальной, сказки-фентези или истории современных ребят со сказочным или волшебным сюжетом. В общем, все загадочное, чудесное и сказочное.

Канал будет интересен ребятам младшего и среднего школьного возраста. Но многие программы с удовольствием посмотрят и те, кто постарше. Даже мамы, а то и бабушки, наверняка, с удовольствием посидят у экрана и вспомнят, как смотрели этот фильм в кинотеатре с классом много лет назад.

Канал TiJi рассчитан на самых маленьких зрителей. Симпатичные мультяшки с малышковым контентом. Преимущественно зарубежным, но не без отечественных хитов. «Робокар Поли», «Пожарный Сэм», «Тима и Тома», «Маша и Медведь». На сайте канала можно распечатать раскраски с героями мультфильмов, которые ротируются в программе.

Канал «Мульт» — примерно для той же аудитории. И его контент частично пересекается с контентом TiJi. Но тут акцент на современных отечественных мультфильмах: «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Барбоскины», «Белка и стрелка», «Сказочный патруль», «Лунтик». Есть «исторические» вкрапления серии «Друзья на все времена» с блоками советской анимации. Есть мультфильмы с познавательным акцентом: «Ник изобретатель» или «Волшебная кухня». На сайте телеканала много интерактивных заданий и конкурсов.

Канал Nickleodeon рассчитан на подростков. Веселые ситкомы и сериалы, фильмы, анимация, развлекательные программы. Есть новинки канала собственного производства. Например, анимационный сериал «Мой шумный дом», про будни, ужасы и взаимовыручку в братско-сестринских отношениях или его не то продолжение, не то параллель с пересекающимися героями — «Касагранде». И если в первом сериале сюжеты о том, как выжить в большой семье (ответ — непросто, если у тебя десять сестер и ты — единственный брат), то во втором — как сложно жить единственному в семье ребенку.

Игровой сериал «Игроделы» — про двух девчонок, придумавших приложение-хит, но вляпавшихся в проблемы из-за незнания законов об авторском праве. Или подростковые драмеди «Грозная семейка» (про внутриклановую борьбу подростков с суперспособностями) и «Виктория-победительница» (про детскую конкуренцию в приголливудье). Ну и «Губка Боб Квадратные штаны» — помним, он вам надоел, но куда же без него? Это универсальный контент для детей-глобалистов.

Все каналы доступны в основных пакетах «Спутникового ТВ» МТС. Оператор предлагает еще и удобную для дачников опцию: объединенные пакеты спутникового телевидения с мобильным интернетом или с голосовой связью. Для горожан, не представляющих своей жизни вне сети, важно найти оптимальное решение, которое не изменит привычного ритма жизни и позволит в полной мере посвятить себя даче. Оставить заявку на подключение спутниковой тарелки МТС можно по телефону: 8 919 327-39-39.