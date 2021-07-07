Топ ЕГЭ, по которым выпускники Челябинской области получили 100 баллов

В этом году ЕГЭ сдавали более 15 тысяч человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Министерство образования Челябинской области подвело итоги ЕГЭ. В этом на шесть стобалльников стало больше: в этом году максимальный результат получили 174 выпускника. В прошлом году таких «отличников» было 168. Мы составили топ экзаменов, по результатам которых оказалось больше всего стобалльников.
Большинство одиннадцатиклассников получили желанную «сотку» по следующим предметам:
русский язык — 47 выпускников (на 19 меньше, чем в прошлом году — 66);
информатике и ИКТ — 37 (на 13 больше, чем в прошлом году — 24);
литература — 31 (на 13 больше, чем в прошлом году — 18);
химия — 19 (на 6 меньше, чем в прошлом году);
профильная математика — 15 (на 1 меньше, чем в прошлом году — 16);
физика — 7 (на 2 меньше, чем в прошлом году — 9);
история — 7 (на 1 меньше, чем в прошлом году — 8);
география — 6 (на 4 больше, чем в прошлом году — 2);
обществознание — 4;
английский язык — 1.
По последним двум экзаменам стобалльников в прошлом году не было.
Два одиннадцатиклассника стали 300-балльниками, то есть сдали три экзамена на высший балл! Выпускник многопрофильного лицея при Магнитогорском государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова Андрей Васильев и выпускница челябинского физико-математического лицея №31 Екатерина Шиляева получили лучший результат по русскому языку, математике профильного уровня, информатике.
Мы пообщались с отличниками и узнали, что они думают о системе ЕГЭ и школьной программе.
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