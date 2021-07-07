Топ ЕГЭ, по которым выпускники Челябинской области получили 100 баллов

В этом году ЕГЭ сдавали более 15 тысяч человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство образования Челябинской области подвело итоги ЕГЭ. В этом на шесть стобалльников стало больше: в этом году максимальный результат получили 174 выпускника. В прошлом году таких «отличников» было 168. Мы составили топ экзаменов, по результатам которых оказалось больше всего стобалльников.

Большинство одиннадцатиклассников получили желанную «сотку» по следующим предметам:

русский язык — 47 выпускников (на 19 меньше, чем в прошлом году — 66);

информатике и ИКТ — 37 (на 13 больше, чем в прошлом году — 24);

литература — 31 (на 13 больше, чем в прошлом году — 18);

химия — 19 (на 6 меньше, чем в прошлом году);

профильная математика — 15 (на 1 меньше, чем в прошлом году — 16);

физика — 7 (на 2 меньше, чем в прошлом году — 9);

история — 7 (на 1 меньше, чем в прошлом году — 8);

география — 6 (на 4 больше, чем в прошлом году — 2);

обществознание — 4;

английский язык — 1.

По последним двум экзаменам стобалльников в прошлом году не было.

Два одиннадцатиклассника стали 300-балльниками, то есть сдали три экзамена на высший балл! Выпускник многопрофильного лицея при Магнитогорском государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова Андрей Васильев и выпускница челябинского физико-математического лицея №31 Екатерина Шиляева получили лучший результат по русскому языку, математике профильного уровня, информатике.

Мы пообщались с отличниками и узнали, что они думают о системе ЕГЭ и школьной программе.

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