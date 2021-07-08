Загородные лагеря в Челябинской области работают в режиме обсервации

Летний отдых для детей на Южном Урале вынужденно проходит в режиме ограничений: запрещены родительские дни и экскурсии. Фото: Артем КИЛЬКИН

О летнем детском отдыхе, родительском кешбеке и вынужденных ковидных ограничениях на радио «Комсомольская правда» рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

— Лето в разгаре. Как организован детский отдых?

— В этом году мы несколько увеличили укомплектованность загородных детских лагерей — в прошлом году их можно было заполнять лишь наполовину от проектной мощности, в этом году — уже на 75%. Мы предполагаем, что этим летом различными формами отдыха у нас в Челябинской области оздоровления, занятости будет охвачено около 200 тыс. детей.

Гость радио "Комсомольская правда" - министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Фото: Василий ВОРОНИН

Сейчас в регионе открыты 65 загородных лагерей, еще один готовится к открытию; и 700 лагерей дневного пребывания, большая часть которых в июне уже отработала. Плюс, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха, походы. В настоящее время у нас состоялось около 90 турпоходов в основном, по территории Южного Урала. Хотя в настоящий момент разрешено выезжать и за пределы региона, с уведомлением соответствующих структур. Дети наши, победители федерального конкурса «Большая перемена» уехали в Артек. Ну, а у нас в лагерях отдыхают дети из Свердловской области, Тюменской и Курганской областей, Башкортостана. Процесс идет, июнь мы отработали в плановом режиме.

Хотя, есть, конечно, сложности, связанные с ковидной ситуацией. Заезжая в лагерь, все сотрудники проходят соответствующее тестирование; дети заезжают со справками (о неконтактности). Но есть нюансы, когда у сотрудника выявляется положительный ПЦР-тест, мы оперативно стараемся его заменять, чтобы не нарушать летнего отдыха детей. Ситуация непростая, но контролируемая.

Алексей Текслер побывал в самом обычном детском оздоровительном лагере "Восход" на озере Курочкино. Фото: gubernator74.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Детская оздоровительная кампания в Челябинской области началась, лагеря функционируют на территории всех муниципальных образований. Сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет нам обеспечить отдых детей таким образом, чтобы они практически не почувствовали никаких ограничений. Присутствующее здесь руководители профильных надзорных ведомств, отраслевых министерств должны понимать и учитывать все возможные риски, выстроить работу таким образом, чтобы избежать угроз для детей.

В лагере на озере Курочкино губернатор провел совещание по организации детского летнего отдыха. Фото: gubernator74.ru

ПРИВИВОЧНЫЕ БРИГАДЫ НЕ ПУСТЯТ

— Должны ли быть привиты сотрудники, которые контактируют с детьми?

— В идеале, да. К началу летней кампании у нас было привито около 40% сотрудников. Мы стараемся нарастить этот процент, потому что прекрасно понимаем, что вакцина — это защита, и даже не столько от заражения, сколько от тяжелого течения болезни. Конечно, мы убеждаем наших педагогических работников провакцинироваться как можно скорее, чтобы избежать вспышек заболевания.

— Могут ли прививочные бригады выезжать в детские лагеря отдыха для вакцинации сотрудников?

— Нет. Загородные лагеря работают в режиме обсервации. Мы к этому призвали на оперативном штабе балансодержателей детских оздоровительных лагерей и организаторов отдыха. Важно минимизировать контакты тех, кто заехал в лагерь с внешней средой. Никаких проверочных мероприятий, никаких Родительских дней. Потому и мобильных бригад вакцинации в течение смены быть не должно. В пересменку — пожалуйста, это даже приветствуется.

КОРПУСАМ НУЖЕН РЕМОНТ

— В начале лета губернатор побывал в одном из лагерей отдыха на озере Курочкино, провел там совещание по организации летней кампании. Алексей Текслер заявил, что готовится областная программа по восстановлению инфраструктуры лагерей, которые, в основном, были построены в советские годы, и с того времени остались практически в первозданном виде. Что под собой несет это заявление?

— Губернатор продолжил идею, озвученную в 2019 г. Он побывал в нашей горнозаводской зоне, в детском лагере, и уже тогда были приняты первые решения по началу модернизации загородных лагерей, и мы уже начали определенные мероприятия в лагере «Ребячья республика» рядом с Усть-Катавом, где побывал глава региона.

Конечно, нужно создавать современные условия отдыха, бытовые, прежде всего, условия. Для этого потребуются определенные ресурсы, и, увы, ковидная пандемия нас в них немного ограничила. Но сама идея никуда не ушла, и задача губернатором поставлена и будет реализована. Мы сейчас готовимся к 2022 году, с тем чтобы летняя кампания через год прошла в осовремененных условиях.

С губернатором в этом году мы побывали в лагере «Восход» (озеро Курочкино). Его построили в 1947 году для детишек рабочих и шахтеров Копейска. Спустя 39 лет лагерь реконструировали, добавив шесть корпусов. Три года назад передали в ведение челябинской школы № 12. Есть стационарные корпуса, поставлены мобильные душевые. Нужно провести сети водоснабжения, водоотведения, канализацию. Все это ждет наши лагеря, в первую очередь, муниципальные.

ВСЕМ МЕСТА НЕ ХВАТИТ

— В 90е годы предприятия пускали лагеря с молотка как непрофильные активы, или вовсе забрасывали. Так, например, обломки остались от замечательного лагеря «Алые паруса» на озере Сугояк, где я в детстве отдыхала. Каменные корпуса, канализация, летняя эстрада, библиотека, столовая, медпункт — была вся инфраструктура. Скажите, нам хватает загородных лагерей, с тем чтобы все желающие дети Южного Урала смогли бы отдохнуть в них?

— В настоящий момент их не хватает. Во-первых, потому что из-за ковидных ограничений мы не можем их заполнить на полную проектную мощность (в этом году — 75%). Во-вторых, те дети, которые раньше уезжали на отдых с родителями за пределы региона или даже страны, опять же из-за ковидных ограничений, из-за пандемии, остались дома, на Южном Урале. Нагрузка у нас, конечно, большая на загородные лагеря в текущем году. Но мы в стране являемся одним из самых больших регионов по количеству загородных лагерей. Точнее, мы — шестые в стране. В лидерах, естественно, Краснодарский край, Ставрополье, Подмосковье. Чуть побольше, чем у нас, лагерей в Свердловской области — они на пятой позиции.

— В этом году решением президента введен так называемый детский кешбэк — возмещение стоимости отдыха. Как наша область включилась в работу? Есть ли нестыковки, или все работает, как часы?

— Вопрос нужно разделить на две части. Первый озвученный кешбэк касался тех, кто купит путевки в соответствии с Постановлением Правительства РФ, после 25 мая 2021 г. И там все работает именно как часы, там все нормально. Напомним, что по действующим правилам осуществляется возврат в пределах 50% от уплаченной суммы, но не выше 20 тыс. руб. Программа действует до 15 сентября. Оплатить детский отдых нужно сразу, не по частям.

Но президент говорил и о путевках, приобретаемых до 25 мая, о включении их в программу кешбэка. И с ними пока есть сложности. Федералами в сжатые сроки был сделан информационный ресурс, чтобы постараться быстро осуществить выплаты по тем путевкам, которые были куплены заранее. Сейчас понемногу все налаживается.

В Челябинской области к программе детского кешбэка подключены 56 загородных лагерей — муниципальных и ведомственных. Подключены не все, потому что часть лагерей работает за бюджетный счет. Эти здравницы, в первую очередь, работают с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Путевки на 100% оплачиваются государством.

— Путевки для детей, которые приезжают к нам из других регионов, тоже попадают под программу кешбэка?

— Конечно. Программа действует по всей стране. Возмещение родителям положено, если наши дети отдыхают в других региона страны и, соответственно, наоборот.

— Каким образом происходит возврат денег в семейные бюджеты?

— Есть сайт Ростуризма мирпутешествий.рф, где описана вся процедура. Именно Ростуризм является главным распорядителем бюджетных средств по возврату этих ассигнований родителям.

Участники простого туристического кешбека, программа которого действовала в прошлом году, разберутся во всем быстро. Да и для новичков ничего сложного не будет. Тем более, что все информационные материал размещенвы на сайтах лагерей, на сайте министерства образования и науки Челябинской области, на сайтах муниципилитетов.

ДВА ГОДА РАБОТЫ

— Лето — летом, но и об учебном годе нельзя не поговорить. Как готовятся наши образовательные учреждения, в том числе дошкольные, к 1 сентября? В плановом режиме?

— В плановом режиме, да. Хотя у всех на слуху, конечно, трагедия в казанской школе, потому усиленное внимание наше приковано вопросам безопасности детей и сотрудников в образовательных организациях — в садиках и школах, в колледжах и вузах, в учреждениях дополнительного образования. Эта задача поставлена губернатором лично; вопрос решается с участием силовых структур.

Если говорить об антитеррористической защищенности, мы работаем по постановлению Правительства РФ, которое предъявляет соответствующие требования к образовательным организациям. Согласно этому документу у нас в течение двух лет должны быть созданы условия, отвечающие определенным требованиям, в части систем контроля управления доступом, видеонаблюдения, физической охраны и «тревожных» кнопок, ограждение, входных и въездных групп — в зависимости от категории безопасности, к которой отнесено то или иное учреждение.

Кстати, в этом году вышло Постановление правительства РФ, которое регламентирует еще и антитеррористическую безопасность летних лагерей — загородных, в первую очередь. И тоже в течение двух лет мы должны привести все в сошествие с требованиями.

— О чем могут не беспокоиться родители? Что через два года, например, школа или детский сад будут под видеонаблюдением; что у ребенка будет ключ, код и пр.; что в здание не проникнут посторонние?

— Есть такая аббревиатура АСКУД — автоматизированные системы контроля управления воздухом. Они могут быть различными, в зависимости от емкости учреждения, от класса его антитеррористической безопасности, инфраструктурной оснащенности. Есть суперсовременные системы, которые, например, определяют входящего-выходящего человека по сетчатке глаза, отпечаткам пальцев, по Face ID. Есть такие технологии уже и в Челябинске. Конечно, нужно наращивать их количество, с тем, чтобы, с одной стороны, не затруднить доступ в образовательную организацию, с другой — не дать проникнуть в здание ненужному постороннему.

— На какие средства будет исполняться все задуманное?

— Без бюджетных средств здесь точно не обойтись, по принципу софинансирования. Мы имеем ввиду средства, в первую очередь, регионального и муниципальных бюджетов. Хотя соответствующие запросы нам сделала федерация, и мы предъявили все расчеты. Но в какие сроки и когда поступит федеральная помощь, сказать пока не могу.

Родители иногда говорят: все делается на их деньги. Но я вас уверяю, подавляющее большинство расходов несет бюджет. А расходы очень и очень большие.

— Раз уж мы заговорили о родителях, давайте вместе разобьем миф о том, что учебники покупаются у нас за родительские деньги.

— Давно уже все не так. Может, происходят отдельные случаи, когда педагоги, чаще всего, молодые, не владеющие полной информацией, могут предложить купить рабочие тетради. Но я еще раз говорю: если школа в своей учебной программе предусматривает использование рабочих тетрадей, она должна позаботиться о соответствующем финансировании и покупке этих тетрадей. Если у школы нет такого бюджетного финансирования, есть альтернативные варианты организации образовательных процессов. Все же, что касается учебников, учебных пособий — закупается в необходимых объемах с гарантией в 100%. Поставки налажены, и к августу даже школы-новостройки все будут укомплектованы необходимой литературы.

Учебники для школ Челябинской области покупаются за бюджетные деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТОБЫ НЕ СРЫВАТЬ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

— Будет ли рекомендовано вакцинироваться от коронавируса работникам образования? Принцип добровольности и сознательного отношения к вопросу у нас в приоритете, но, тем не менее, будут ли даны какие-то рекомендации накануне 1 сентября?

— Безусловно, и мы их уже неоднократно озвучивали: надо прививаться! Уверен: никто из педагогов и сотрудников образовательных организаций не хочет повторения ситуации прошло осени, когда не было еще вакцины, и школы, уж извините за сленг, буквально полыхали. Число заболевших сотрудников в образовательных организациях у нас доходило до 15%. Я не хочу сказать, что все это количество были больны коронавирусом — мы по больничным вели учет, но когда 15% сотрудников отсутствует на рабочем месте, конечно, нарушается организация образовательного процесса. Я уж не говорю о здоровье наших педагогов и других сотрудников — это превыше всего. Надо прививаться, даже тем, кто переболел в прошлом году, нужно вакцинироваться. Специалисты говорят, что иммунные тела — не вечные, и вакцина должна быть в организме, если, конечно, нет медицинских противопоказаний.

Вакцинация - единственный путь формирования коллективного иммунитета. Фото: Иван МАКЕЕВ

Я сам привитый в феврале, привился «Спутником». И мое окружение, коллеги по министерству, все привились. Не только школы испытывали сложности в организации образовательного процесса, но и сотрудники министерства болели.

— Какие школы мы открываем в этом году?

— В Челябинске — в микрорайоне «Академ Риверсайд», достраивается школа. По плану она должна была открыться только через год, но, учитывая складывающуюся ситуацию с наполняемостью окружающих школ, принято решение об ускорении строительства.

Активно строятся две школы в п. Западный — у микрорайона «Привилегия» и на Вишневой горке. В Копейске в микрорайоне Тугайкуль строится школа, она точно откроется 1 сентября 2022 года: в Копейске очень напряженная ситуация с доступностью мест в школах.

На днях мы сделаем заявку на строительство четырех школ в Челябинске и двух — в Магнитогорске по схеме государственно-частного партнерства. Мы участвуем во втором этапе отбора федеральной программы таких проектов. И еще ряд образовательных проектов по другим программам реализуем. Например, в прошлом году в Сосновском районе была построена начальная школа, сейчас там возводится вторая очередь. В п. Сарафаново Чебаркульского района строится школа.

Планов много. Главное — не болеть!

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