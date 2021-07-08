«У Южного Урала завидное будущее»: Алексей Журавлев приехал в Челябинскую область с проверкой

7 июля в 10 часов утра возле парадной легендарного автомобильного завода «Урал» собрались люди — среди них можно заметить руководителей завода, рабочих и ветеранов. Подъезжает внедорожник, из которого выходит депутат Государственной думы Алексей Журавлев в сопровождении лидера челябинской «Родины» Сергея Смышляева. Миасс стал первой точкой делегации из Москвы в туре по Челябинской области.

Политиков встречает Юрий Ефименко, директор по взаимоотношениям с государственными и общественными структурами АЗ «Урал». Он провожает гостей в конференц-зал, где их уже ждет директор завода Павел Яковлев. По его словам, завод пережил самые тяжелые времена и с каждым годом только увеличивает скорость развития. Однако сам город не поспевает за заводом, и эту проблему можно считать тенденцией среди крупных предприятий региона: отток происходит из малых городов, из-за чего страдают развивающиеся и перспективные производства.

— Молодежь просто не хочет оставаться. Мы оказываем всестороннюю соцподдержку: помогаем сотрудникам жильем, льготной ипотекой, но молодежь после школы уезжает учиться в вузы Челябинска и других регионов. Обратно в Миасс после окончания учебы они не возвращаются, — рассказывает Павел Александрович.

После откровенного разговора, руководство «Урала» показало делегатам то, из-за чего завод называют «легендарным» — внутренние цеха и конвейеры, где производятся знаменитые автомобили и грузовики. Несмотря на «режимность» объекта, представители предприятия не пытаются скрыть или утаить от политиков и журналистов производственные процессы и рассказывают обо всех этапах создания двигателей, корпусов и отдельных деталей машин.

Следующая остановка — гостиница Ильмень. Именно там прошла встреча с ветеранами завода и городскими активистами партии «Родина». Участники встречи не стесняются в выражениях и искренне называют главные проблемы города — реальное падение доходов, отсутствие рабочих мест и игнорирование их бед со стороны профильных ведомств.

— Честно, если бы все сверхдоходы крупных бизнесменов и олигархов шли на благоустройство и социальную помощь людям — хотя бы 10% от их заработка, проблемы исчезнут на глазах, — комментирует Алексей Журавлев. Он считает, что власть можно заставить работать на благо жителей российских регионов.

Завершилась встреча автопробегом по городу, в котором активисты «Родины» вместе с флагами показали жителям, что в Миассе сильный партийный актив, готовый работать и повышать качество жизни земляков.