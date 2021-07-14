Чат-бот для поликлиник: в Челябинске минцифра внедряет суперпроекты

В Челябинске создали чат-бот для поликлиник, чтобы разгрузить регистратуры. Фото: Олег УКЛАДОВ

С министром информационных технологий, связи и цифрового развития Игорем Фетисовым в эфире радио «Комсомольская правда» мы обсудили реализацию одного из самых важных национальных проектов — «Цифровая экономика». Нацпроект охватывает фактически все сферы и стороны нашей жизни — от подключения к Сети Интернет до работы социально важных учреждений, пожарных частей и обеспечения хорошей связью южноуральцев.

Гость эфира - министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов. Фото: Василий ВОРОНИН

— Что нам в этом году ждать от реализации национального проекта?

— Напомню, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер в конце апреля подписал закон, снижающий налоговые ставки для IT-компаний и индивидуальные предприниматели, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Налоговая ставка снижена с 7 до 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на расходы; с 3 до 1%, если объект налогообложения — доходы. Воспользоваться льготой могут организации, индивидуальные предприниматели, доля доходов от реализации товаров и услуг у которых от разработки программного обеспечения, консультирования в этой области, создания баз данных и информационных ресурсов составляет не менее 90%. Пользуясь случаем для всей аудитории информацию доношу. У нас есть подведомственное учреждение — «Центр развития цифровых технологий», где окажут консультативную и методологическую поддержку по возможности получения данных льгот.

— В течение какого периода?

— В течение налогового периода, и для новых компаний, для ИП — в течение двух налоговых периодов.

В 2018-2019 гг. льготами по налогу на прибыль воспользовались 13 организаций, применяющих общую систему налогообложения, одна организация воспользовалась льготой по налогу на имущество. Льготой по упрощенной системе налогообложения воспользовалась 41 организация.

Всего в нашем регионе более 2,6 тысяч предпринимателей работают в сфере разработки программного обеспечения.

По решению губернатора в регионе действуют налоговые льготы для IT-компаний. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Среди других значимых для нашей отрасли событий можно выделить заключение Правительством Челябинской области ряда соглашений с крупными компаниями.

Так, подписано соглашение с АНО «Цифровая экономика». Соглашение предусматривает проведение стратегических сессий — «цифровых прокачек», результатом которых является определение конкретных инициатив по внедрению цифровых технологий и платформенных решений для реализации в регионе в 2021-2024 гг.

В апреле мы провели с АНО «Цифровая экономика» первую «цифровую прокачку», было сформировано около сорока цифровых инициатив. Недавно в администрации Челябинска прошел координационный совет, и там выразили отдельную благодарность за то, что на «цифровой прокачке» весной рассказали о том, какие есть мероприятия и решения, которыми можно добиться целей, сформулированных нацпроектом «Цифровая экономика».

Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового здравоохранения со «Сбербанком». Опыт работы со Сбером в этой области у нас есть. В ковидный 2020 год мы запустили сервис по оценке искусственным интеллектом снимков компьютерной томографии на предмет выявления патологии легких, в том числе COVID-19.

Еще один интересный проект — сервис «Voice2Med»; он позволяет врачу голосом заполнять медицинские документы, оставив ему время для общения с пациентом. Итоги пилотирования решения в отделениях рентгенологии, хирургии Челябинской областной клинической больницы и в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины показали экономию времени до 20% при заполнении протоколов.

Сейчас сервис используется в дорожной клинической больнице «РЖД». Мы планируем дольше его тиражировать и создавать различные медицинские сервисы на основе искусственного интеллекта — соглашение со «Сбером» нам поможет.

В июне губернатор подписал соглашение с региональной компанией «Интерсвязь». Челябинцы хорошо знают цифровые решения компании: умные домофоны, мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» и другие.

Соглашение способствовать развитию нацпроекта «Цифровая экономика», внедрению образовательных, социальных, экологических и иных цифровых проектов. У компании очень-очень много цифровых решений. С органами исполнительной власти мы сейчас анализируем, как они могут быть полезны региону.

То, что мы подписали соглашение с компанией «Интерсвязь», отнюдь не означает, что мы не рассматриваем другие региональные решения от других региональных компаний. Мы всегда открыты и ждем движения.

На «Иннопроме-2021», в июле, между Правительством Челябинской области и компанией «1С» было подписано соглашение о взаимодействии. Мы все прекрасно знаем, что 1С — это бухгалтерия; но, когда мы разговаривали с создателем системы Борисом Нуралиевым, он сказал: «Мы уже не только бухгалтерия». Для нашего региона сотрудничество с «1С» интересно созданием образовательных проектов. Такая практика у компании есть. Вместе с министерством образования мы планируем двигаться в этом направлении, используя ресурсы частной компании для развития IT-образования.

Челябинская область и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Алексей Текслер и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев. Фото: gubernator74.ru

КРАТКО, ЕМКО, ЛАКОНИЧНО

— Изменения есть и в работе вашего министерства.

— Да. С 28 апреля мы получили официальное сокращенное название — Минцифры Челябинской области. Это логичное продолжение истории с переименованием нас в Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития после появления у нас новых задач по развитию цифровой экономики в регионе. «Минцифры» - это звучит емко, динамично и запоминается.

Поделюсь приятной новостью. Наш проект «HR-трансформация IT блока в госсекторе» занял III место в номинации «Комплексная кадровая работа» на конкурсе Минтруда России «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».

Это вторая всероссийская награда. В прошлом году проект получил диплом победителя на конкурсе «ПРОФ-ИТ 2020». Главная цель проекта — повысить эффективность управления человеческими ресурсами IT блока в госсекторе. Преобразование Министерства в Минцифры, открытие Центра развития цифровых технологий, создание проектных групп для решения задач в сжатые сроки, управление движением персонала — все это часть мероприятий по HR-трансформации.

Кстати, по окончании конкурса «ПРОФИ-ИТ» очень большое количество регионов к нам обращались за консультацией и методологической поддержкой, чтобы такие структурные реорганизации, которые помогают правильно выстроить работу.

Пользуясь случаем, хочу анонсировать одно из самых масштабных ИТ-событий в регионе и в нашей стране. С 30 сентября по 2 октября в отеле Radisson Blu в Челябинске состоится Форум «Информационное общество-2021: цифровое развитие регионов». В разные годы в работе Форума принимали участие до тысячи человек. География мероприятия охватывала до 44 субъектов России. Ключевыми темами Форума остаются развитие ИТ-отрасли и информационная безопасность. Мы планируем разные форматы мероприятий: панельная дискуссия, круглые столы, дискуссионные площадки, мастер-классы, хакатон, стратсессия и, конечно, Уральская конференция разработчиков UWDC («ю ви ди си»). В перерывах можно будет посетить выставку «Банк решений для «Умного города».

«БЕЛЫЕ ПЯТНА» НА КАРТЕ. ЛИКВИДАЦИЯ

— Мы говорим с вами о глобальных событиях, но иногда людям важная обыкновенная связь — качественная и бесперебойная. Что в регионе делается для того, чтобы «быть всегда в сети»?

— Мы должны понять, что было раньше — в цифрах. Могу сказать, что с 2016 г. количество «белых пятен» на территории региона, и в покрытии сотовой связью, и в предоставлении фиксированного доступа в Интернет, сократилось вдвое — с 200 тыс. до 100 тыс. человек. С учетом федеральных проектов, регионального проекта, с учетом нашей работы с операторами связи эта цифра приблизится к 30 тыс. человек.

Сотовая связь, доступ в Интернет — это основа цифровой экономики и важная часть нашей жизни. Сегодня более 90% территории региона, где проживает 98% населения, покрыто сетями сотовой связи.

Нужно учитывать сложный рельеф и многочисленные хвойные леса региона, которые являются естественной преградой для распространения радиоволн.

Остаются места, где вообще нет сотовой связи. Остаются места, где она есть, но доступ в Интернет «не очень».

Проблемными являются малочисленные населенные пункты с населением менее тысячи человек. Все это сельские территории — таких 1093, в них проживает менее 1000 человек

Из них широкополосным доступом к сети Интернет не охвачены около шестисот населенных пунктов (547), где проживает почти 69 тысяч человек (2% от всего населения региона).

"Белых пятен" на карте региона, где нет ни связи, ни Интернета, все меньше. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Полностью отсутствует инфраструктура связи (за исключением таксофона) в 265 населенных пунктах с общим количеством населения 27 тысяч человек (0,8% от числа жителей области).

Сейчас практически все населенные пункты, интересные операторам с экономической точки зрения, обеспечены сотовой связью и доступом к сети Интернет. Без дополнительного стимулирования со стороны государства дальнейшее развитие сетей связи невозможно. Благодаря поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Текслера, работе Правительства и операторов связи нам удается шаг за шагом закрывать «белые пятна» на карте нашей области.

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ, ДА В МАЛЕНЬКИЕ ПОСЕЛКИ

— Что предпринимает власть для обеспечения жителей качественной мобильной связью и доступом в Интернет?

— Развитие сетей связи мы ведем как в рамках федеральных, так и региональных проектов. Например, федеральным проектом «Информационная инфраструктура» до конца 2021 года предусмотрено подключение к широкополосному доступу в Интернет более тысячи социально значимых объектов, более половины из них — это школы и фельдшерско-акушерские пункты.

Кроме того, к высокоскоростному Интернету подключаются местные администрации, пожарные части, объекты Росгвардии и МЧС. Исполнителем работ является АО «ЭР-Телеком Холдинг», более известный челябинцам под брендом «Дом.ру».

За два года к Интернету подключено 669 объекта. В этом году — 644, из них к сдаче уже готовы 42 объекта. На 441 объекте завершены проектно-изыскательные работы. До конца июля по ним исполнитель планирует закончить строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Остальные 203 объекта планируется подключить к сети Интернет до конца сентября.

Еще один крупный инфраструктурный проект — федеральная программа «Устранение цифрового неравенства», исполнитель — ПАО «Ростелеком». В рамках первого этапа программы в 258 населенных пунктах с населением от 250 до 500 были построены точки доступа к сети Интернет. С этого года стартовал второй этап программы. Выход в сеть получат населенные пункты, где проживает от 100 до 500 человек. Если в населенном пункте нет сотовой связи, эта услуга будут организована. Таких населенных пунктов, попадающих под действие программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», в Челябинской области 595 (с населением 100-500 человек). До конца 2021 года базовые станции сотовой связи будут установлены в восьми населенных пунктах региона.

— Как регион помогает операторам в развитии связи?

— С 2018 года при поддержке губернатора Челябинской области из областного бюджета ежегодно выделяется 15 млн рублей на покрытие до 90% затрат операторов на развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Благодаря этому за три года более 30 тысяч человек в 57 населенных пунктах получили доступ в сеть и сотовую связь.

Весной этого года в Челябинской области завершился первый этап приема заявок от операторов на возмещение затрат из областного бюджета. Победителями отбора стали 4 компании: Теле2, Интерсвязь, Ростелеком и Фридом. Доступ в сеть и качественную сотовую связь получили 13 населенных пунктов, где проживает в общей сложности более 4,5 тысяч человек (~ 4568 человек по данным переписи 2010 г.). Объем возмещенных затрат из областного бюджета составил более 10 млн рублей.

Следующий этап приема документов от операторов планируется в период с 20 октября по 20 ноября этого года.

ГОТОВЫ К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ

— Ограничительные меры вынудили людей перейти на дистанционный формат взаимодействия с государством. Ежемесячная выплата семьям, имеющим право на маткапитал, на детей до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет, постановка на учет в службе занятости — эти и другие услуги возможно получить, не выходя из дома. С 1 февраля губернатор снял ограничение на предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Но сейчас, в третью волну пандемии, готовы ли госсвязисты к возврату на дистанционные формы работы государства с населением?

— По данным Федерального ситуационного центра электронного правительства, наш регион удерживает позиции в десятке субъектов-лидеров по количеству заявлений, поданных на получение федеральных услуг через портал gosuslugi.ru. С начала 2021 года подано свыше 4 млн заявлений. По этому показателю мы на 9 месте по России и на 3 месте по УрФО. Для сравнения по итогам 1 полугодия 2020 года через портал gosuslugi.ru было подано 3,4 млн заявлений на получение федеральных услуг, еще годом ранее, в 2019 году, было 1,6 млн заявлений.

Данные ситцентра показывают, что самыми активными пользователями портала являются люди в возрасте 46-55 лет, их около 320 тысяч человек. По сравнению с первым полугодием 2020 года, их количество выросло в три раза.

Если посмотреть на статистику по нашему Регпорталу gosuslugi74.ru, с начала 2021 года число пользователей увеличилось более чем на 40 тысяч человек и составляет на сегодняшний день более 240 тысяч человек.

Самые востребованные услуги:

— выдача удостоверений тракториста-машиниста (4,3 тыс. заявлений с начала 2021 года, услуга со скидкой 30%);

— организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (3,9 тысяч заявлений с начала 2021 года);

— выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (1,8 тысяч заявлений с начала 2021 года).

Этим летом для тысячи выпускников школ большую актуальность будет иметь суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуг». При помощи суперсервиса абитуриенты могут подать документы для поступления удалено в 442 высших учебных заведения и 93 филиала. Это очень удобный сервис: при заполнении заявления абитуриент выбирает те предметы ЕГЭ, результаты которых он хочет использовать при поступлении, баллы автоматически подтягиваются, он выбирает вуз и направление, которое соответствует его интересам и результатам сдачи госэкзаменов, и направляет одно заявление. Одно заявление можно направить сразу в пять вузов. К 2023 году к суперсервису будут подключены все государственные университеты.

Важным новшеством этого года стала возможность записаться на вакцинацию онлайн. Ею уже воспользовались более 25 тысяч южноуральцев. После прохождения вакцинации в личный кабинет гражданину приходит электронный сертификат о том, что он сделал прививку.

1 июля Минцифры России с Минздравом запустят комплексный сервис записи на диспансеризацию. Пользователь сможет выбрать удобное время для того, чтобы пройти без очереди сразу всех необходимых врачей.

В июне состоялся запуск сервиса оформления заявлений на получение компенсации на детские летние лагеря по тем пользователям, которые купили эти путевки до 25 мая. Сервис уже работает, заявления идут, люди будут получать компенсацию.

С 1 июля, по данным Минцифры России, можно будет подать через портал заявления на выплаты беременным женщинам, а также выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет там, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

С 15 июля стартует сервис получения единовременной выплаты на детей, которые ходят в школу. Можно будет подать заявление и спокойно подготовиться к новому учебному году, закупив все необходимое.

Отвечая на ваш вопрос о готовности госсвязистов к переходу на дистанционные формы взаимодействия скажу, что мы готовы. В 2019 г. никто не мог и спрогнозировать, что в нашу жизнь придет COVID, потому пришлось оперативно решать вопросы с переходом на дистанционную работу, поддерживать стабильную работу сетей связи. Сейчас мы знаем прогнозируемый уровень нагрузки на инфраструктуру, и ситуация для связистов превратилась из форс-мажорной в штатную.

Хочу сказать, что работа связистов не останавливалась ни на минуту, ни в период пандемии, ни сейчас. Тысячи связистов в нашей области ежедневно обеспечивают стабильную работу сотовой связи, Интернета, а вместе с ними возможность пользоваться электронными услугами и сервисами, системами видеоконференции, заказывать товары онлайн, проводить досуг в сети, заниматься обучением.

Специально для детей на каникулах в Минцифре Челябинской области разработали познавательно-развлекательный портал.

НАШИ НОУ-ХАУ

— Занимается ли команда Минцифры разработкой электронных сервисов и услуг?

— Конечно. В числе наших разработок — онлайн-платформа «Детидома». На ней собрано более 20 бесплатных развлекательных и обучающих онлайн-сервисов для детей всех возрастов.

К лету мы обновили платформу. С первых дней каникул ее посетили свыше 2,5 тысяч человек.

Самый популярный раздел — развлечения, который содержит ссылки на детские онлайн-лагеря, мастер-классы и курсы, сайт с аудиосказками.

На втором месте по популярности раздел «Экскурсии», на третьем — обучение. Все ресурсы на платформе detidoma.gov74.ru прошли проверку: они бесплатны и безопасны для детей.

Мы разработали портал «Вспомним всех поименно» вместе совместно с ГУ по делам архивов Челябинской области и при участии ЮУрГУ. Скачано свыше тысячи выписок (1480) об участниках Великой Отечественной войны. В 2020 году портал стал лауреатом премии «Народное признание», одержав победу в номинации «Культурно-просветительский проект», стал лауреатом всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» в Красноярске.

Недавно нашим подведомственным учреждением, Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий, был создан портал с афишей мероприятий и возможностью записи на посещение для исторического парка «Россия — Моя история». Презентация проекта состоялась 17 июня.

Еще один проект — это чат-бот для горячих линий поликлиник. Он создавался совместно со студентами ЮУрГУ. Цель проекта — разгрузить регистратуры поликлиник. Чат-бот может ответить на вопросы по расписанию врачей, по результатам анализов, подсказать график работы учреждения и помочь жителям решить другие вопросы.

Сейчас искусственный интеллект обучают на основе обезличенных баз данных регистратур в поликлиниках.

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