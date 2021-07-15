После жалобы челябинки в больнице для переболевших ковидом рассказали, когда сделают ремонт

Терапевтическое отделение на Днепропетровской, 11 перепрофилировали под базу долечивания. Фото: google.com/maps, кадр с видео

В терапевтическом отделении поликлиники №4, на ужасные условия в котором пожаловалась челябинка, проведут ремонт. Об этом сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГКБ №1, к которому относится медучреждение.

Валерия сфотографировала окна, из которых тянет сквозняком, указала на отсутствие горячей воды и сырость в палате, куда отправляют на долечивание пациентов ковидных госпиталей. В больнице заявили, что ремонт был запланирован, но его пришлось остановить из-за пандемии.

— Терапевтическое отделение на Днепропетровской, 11 было передано на баланс ГКБ № 1 в 2017 году. После проведения экспертизы состояния помещений, запланирован текущий и капитальный ремонт со сроками исполнения 2020-2021 годы, но в связи с открытием госпитальных баз долечивания с мая 2020 года по март 2021 года и открытия с июня 2021 года по настоящее время, ремонтные работы приостановлены, — рассказала пресс-секретарь ГКБ №1 Карина Денисова.

Сейчас идет подготовка к отопительному сезону, ведется замена системы бойлера, поэтому горячая вода отключена.

Тем временем видеообращение Валерии, адресованное минздраву, Роспотребнадзору и лично Алексею Текслеру, вызвало в обществе большой отклик. Многие поддержали девушку в ее желании донести информацию до властей.

После публикации «Комсомолки» в больнице провели проверку.

— 15 июля 2021 года сотрудниками ГКБ №1 был проведен внеплановый обход терапевтического отделения №1 главной медицинской сестрой больницы и заместителем главного врача по терапии, — рассказала Карина Денисова. — Они опросили находившихся в отделении пациентов, замечаний по лечению, нарушению этики и деонтологии медицинским персоналом, зафиксировано не было.

В больнице также утонили, что сама Валерия получала лечение в соответствии с рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19», версия 11 от 07.05.2021.

Сейчас Валерия долечивается дома. Говорит, сегодня выписали новые лекарства, купила пульсоксиметр для измерения сатурации.

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