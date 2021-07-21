Владимир Иванов поделился впечатлениями об Олимпийской деревне в Токио-2021.

Южноуральские олимпийцы постепенно обживаются в Токио. Накануне, в столицу Игр прилетели ватерполистки златоустовской «Динамо-Уралочки», представляющие Олимпийскую сборную России — Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина, в это же время — тхэквондистка Татьяна Минина. Кстати, все девчата претендуют на Олимпийские медали Токио-2021.

А сегодня впечатлениями об Олимпийской деревни в Токио поделился двукратный чемпион Европы бадминтонист Владимир Иванов. Для него это будет уже третья Олимпиада в карьере. Владимир снял забавное видео из номера, где он разместился вместе со своим партнером в парном разряде Иваном Созоновым. Иван по сравнению с двухметровым Владимиром выглядит скромно. Растянулся на кровати, и видно, что места на «лежаке» еще достаточно. Хотя Созонтов тоже внушительного роста — 184 см. Это говорит о том, что организаторы постарались соорудить кровати для спортсменов самого разного роста.

Смотреть видеосюжет «Ништяки» и кровати из картона: челябинец Владимир Иванов показал комнату в Олимпийской деревне Токио-2020

Дело в том, что на прежних Играх высокорослые атлеты жаловались на «кроватки» маленьких размеров. Японцы учли этот недочет и установили универсальные кровати под любой размерчик. Кстати, эти самые кровати организаторы изготовили из плотного картона (Иванов в Инстаграме говорит, что кровати очень удобные и первую ночь спалось очень хорошо). После Олимпиады их проще будет утилизировать, а сама Олимпийская деревня, как это обычно бывает, превратиться в обычный жилой район.

Да, судя по видео, комнаты в Олимпийской деревне небольшие. Но так принято на всех Играх. Квадратура, как говорят, по минимуму.

На видео Владимир Иванов облачился в фирменную футболку сборной России.

Всю атрибутику от организаторов челябинец заснял на видео, особо отметив олимпийский смартфон известной корейской фирмы. Таких подарочков, судя по всему очень даже прилично. Все на память останется, да еще и в жизни пригодиться.

— Ну вот, наконец-то мы добрались до Олимпийской деревни. «Ништячки», как обычно, всякие, наборы. Порадовали организаторы. Олимпийский телефон вот, — Владимир снимает персональные подарочные наборы для атлетов Игр, разложенные на кровати, а потом переводит камеру на вид из окна. — У нас тут одна из самых лучших панорам на Токио из Олимпийской деревни.

На своей страничке в Инстаграм Владимир рассказал, что заключительный этап подготовки, акклиматизации и адаптации к часовому поясу они проводили во Владивостоке.

Кстати, уже 24 июля, на следующий день после открытия Игр, Владимир Иванов вместе с Иваном Созоновым начнет Олимпийский турнир в мужском парном разряде. Турнирная сетка — это четыре группы по четыре пары. Из группы выходят два дуэта. В группе у Иванова подобрались довольно сильные игроки, но нашим парням по силам их одолеть и выйти в следующий круг, — считают в Национальной федерации бадминтона.

Владимир Иванов выступит на Олимпиаде в Токио (время челябинское):

24 июля — 05.00, 14.00 (групповой этап)

25 июля — 06.00, 14.00 (групповой этап)

26 июля — 06.00, 14.00 (групповой этап)

27 июля — 06.00, 14.00 (групповой этап)

29 июля — 05.00 (1/4 финала, 4 матча)

30 июля — 11.30 (1/2 финала)

31 июля — 14.00 (финал)

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