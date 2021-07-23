Партия «Новые люди» выступила за прямые выборы мэров

Фото: предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

За несколько лет из политического календаря России почти полностью исчезли выборы мэров. Аргументы в пользу этих преобразований звучали глухо и неубедительно. Зато результаты вполне реальны: местная власть отвернулась от избирателей, и они ответили ей тем же.

По мнению специалистов Центра перспективных управленческих решений, муниципалитеты лишились автономии. Они начали больше экономить на образовании, здравоохранении и ЖКХ, а эффективнее не стали. Неслучайно федеральные власти завалены жалобами на проблемы, которые вполне можно решить на месте. Но люди уже не верят, что местные чиновники способны услышать их голос.

Партия «Новые люди» выступает за возвращение прямых выборов мэра

— Люди ждут диалога с властью. Они хотят участвовать в обсуждении вопросов благоустройства и бюджетирования. Пока горожане не видят возможности менять свой собственный город и влиять на свое будущее. Им остается только собрать чемодан и уехать туда, где уже есть ровные дороги, вакансии и большая зарплата, — говорит секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Максим Гулин.

В партии считают, что нужно дать людям возможность выражать свою точку зрения, найти для этого инструменты, а главное — учитывать мнение людей до принятия решений.

— Власти нужно спуститься на пару ступеней вниз, чтобы увидеть реальную картину. Пока чиновники оторваны от народа, они видят искаженную картинку. «Новые люди» предлагают прямой и честный диалог, а он начинается с голосования. Прямые выборы главы города — первый шаг к взаимопониманию. Власти этот диалог нужен не меньше, если ее цель — работать для людей, — говорит сторонник партии Игорь Важенин.

Когда мэра выбирают люди, они становятся его работодателями. Сегодня же главный критерий оценки работы мэра — способность «правильно» отчитаться перед начальством.

В партии «Новые люди» считают, что главное для федерализации в России — сохранить деньги в регионах и муниципалитетах. Неправильно, когда все деньги уходят в центр, а потом оттуда присылают крохи. На губернаторов и местных руководителей повесили ответственность, дали небольшие полномочия, вот только ресурсов на их исполнение нет.

Во многом настроение горожан определяет отношение к ним властей. В Челябинске диалог власти и горожан не сложился. Мэр, которого не выбирал народ, не чувствует ответственности перед ним.

В последнее время жители Урала требуют вернуть прямые выборы главы города, в том числе в Магнитогорске и Екатеринбурге. Чтобы придать этим инициативам вес, даже создают общественные объединения.

За прямые выборы глав российских городов также выступают «Яблоко», «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. За альтернативную систему, при которой мэра выбирают депутаты, — представители «Единой России» и ЛДПР.