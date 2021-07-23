Спортсменка из Челябинской области пришла четвертой в квалификации парных двоек на Олимпиаде в Токио

Екатерина Курочкина выступает в Токио в соревнованиях по гребному спорту. Фото соцсети.

Сегодня, 23 июля, стартовали XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Одними из первых в борьбу вступили представители академической гребли. Челябинскую область в составе сборной страны представила 27-летняя Екатерина Курочкина из Магнитогорска, которая не смогла пройти квалификацию в дисциплине «двойка парная» вместе с Екатериной Питиримовой. Но у девушек еще есть шанс пройти в полуфинал: они примут участие в утешительном заезде утром 24 июля.

В квалификационном заезде на 2000 метров Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова стартовали на второй дорожке, и пришли к финишу четвертыми с результатом 7:03,96. Их соперницами стали сборные Румынии, Канады и Италии, которые заняли соответственно первое, второе и третье места. Лучший результат — 6:49.79.

Россиянки пришли к финишу четвертыми.

Но у россиянок еще есть шанс пройти в полуфинал. Утешительный заезд состоится утром в субботу, 24 июля. Согласно стартовым протоколам, девушки будут стартовать по второй дорожке. Их соперницами станут соперницы Чехии, Германии и Китая.

Справка КП

Екатерина Курочкина (воспитанница ДЮСШ №2, Магнитогорск), 27 лет. Мастер спорта России, чемпионка мира среди молодежи, многократная победительница первенств и чемпионатов России, победительница квалификационных соревнований на Олимпиаду-2021. Екатерина, выиграв отборочные соревнования получила олимпийскую лицензию.

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