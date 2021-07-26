В челябинском Минздраве рассказали, куда везли выпавшую из машины скорой помощи пациентку

Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

В Челябинске 42-летняя пациентка скорой помощи на ходу выпрыгнула из машины и погибла. ЧП произошло ранним утром в понедельник, 26 июля, на Троицком тракте. По данным городского управления ГИБДД, погибшая имела проблемы с психикой.

— Водитель 61-летний автомобиля «Луидор» в процессе движения допустил выпадение пассажирки, — рассказали в отделе пропаганды БДД ГИБДД города Челябинска. — Женщина, страдающая психическим расстройством, открыла дверь и на ходу вышла из машины.

Смотреть видеосюжет В Челябинске женщина выпала из скорой на полном ходу

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области, выпрыгнувшую женщину везли из Челябинска в Еманжелинск.

— Это был обычный вызов, и приехала бригада Еманжелинского района. Пациента не оставляют одного в салоне, в любом случае с ним должен находиться медик, — прокомментировали в Минздраве.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

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