В челябинском Минздраве рассказали, куда везли выпавшую из машины скорой помощи пациентку

Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com
В Челябинске 42-летняя пациентка скорой помощи на ходу выпрыгнула из машины и погибла. ЧП произошло ранним утром в понедельник, 26 июля, на Троицком тракте. По данным городского управления ГИБДД, погибшая имела проблемы с психикой.
— Водитель 61-летний автомобиля «Луидор» в процессе движения допустил выпадение пассажирки, — рассказали в отделе пропаганды БДД ГИБДД города Челябинска. — Женщина, страдающая психическим расстройством, открыла дверь и на ходу вышла из машины.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области, выпрыгнувшую женщину везли из Челябинска в Еманжелинск.
— Это был обычный вызов, и приехала бригада Еманжелинского района. Пациента не оставляют одного в салоне, в любом случае с ним должен находиться медик, — прокомментировали в Минздраве.
Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
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