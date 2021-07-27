Шоппинг без стереотипов, или Как изменились мобильные привычки посетителей ТЦ

Cогласно исследованиям социологов, большинство людей подвержены спонтанному шоппингу — импульсивные траты совершают 84% покупателей, при этом женщины сожалеют о таких приобретениях чаще (52%), чем мужчины (46%). Для сильного пола важны вежливость персонала, скорость обслуживания, чистота и комфорт в торговом зале. Девушки же, как правило, на эти критерии не обращают внимание, более того, не имеют четкого представления до входа в магазин, какая вещь им нужна. Аналитики МегаФона изучили активность абонентов Челябинской области с помощью обезличенной статистики BigData ко всероссийскому Дню работника торговли и пришли к интересным выводам.

По данным МегаФона, покупатели — абоненты оператора мужского пола — составляют 56% от всех посетителей торговых комплексов Челябинска. Молодые люди проводят за интернет-серфингом больше времени и расходуют в ТЦ около 780 Гб в сутки, что сравнимо со 120 тысячами минутных роликов онлайн. Девушки же предпочитают звонить — их голосовой трафик в 1,5 раза больше, чем у мужчин — и на каждые произнесенные дамами 20 слов их спутники успевают сказать лишь 14.

Самые общительные и интернет-активные абоненты компании посещают ТРЦ «Фокус», ТРК «Космос» и ТЦ «Кольцо». Из примерочных именно этих торговых комплексов генерируется основной интернет-трафик. А на «голосовой» совет друга приобретать новую вещь тратится порядка 14 минут в этих локациях.

Высокую интернет-активность абонентов МегаФона в ТРК связисты объясняют модернизацией и развитием сети. С начала года МегаФон увеличил 4G-покрытие в столице Южного Урала на 15%. Это позволило жителям мегаполиса ощутить совсем другие скорости мобильного интернета, которые теперь сопоставимы со стационарным доступом.

Интересно, что, находясь в торговых центрах, абоненты МегаФона чаще всего предпочитают серфить в глобальной паутине по сайтам для путешественников и по онлайн-магазинам. Возможно, присмотрев понравившуюся вещь, посетители стремятся найти ее со скидкой онлайн или увидеть, что в тренде у отдыхающих на побережье.

Больше всего южноуральцы любят подключаться к МегаФону в ТЦ «Кольцо». Более дорогие смартфоны чаще других салонов приобретают в ТРЦ «Фокус». А самая популярная опция «Мобильный личный кабинет» — самая востребованная у посетителей в ТРК «Горки».

Помимо роста трафика в торговые центры, онлайн-торговля второй год показывает растущий интерес к формату «покупки на диване». Например, интернет-магазин МегаФона на Урале в первый летний месяц этого года продал на 48% больше смартфонов и на 45% больше аксессуаров, нежели в предыдущем месяце. Эксперты объясняют такие данные трендом на обновление гаджетов перед отпуском. Наиболее популярными смартфонами для продаж на сайте стали «яблочные гаджеты» iPhone 11 и 12 модели в разной цветовой гамме. Решающим фактором принятия решения о покупке в интернет-магазине традиционно являются акционные предложения.

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