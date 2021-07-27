Детям со сложными заболеваниями помогали на «Территории здоровья»

Компания «НОВАТЭК» продолжает реализацию благотворительного проекта «Территория здоровья», направленного на оказание медицинской помощи детям со сложными и редкими заболеваниями. В рамках проекта

с 21 по 23 июля на базе Челябинской областной детской клинической больницы и Центра охраны здоровья материнства и детства в Магнитогорске работали ведущие специалисты Российской детской клинической больницы.

В Челябинскую область приехали самые востребованные специалисты: гастроэнтеролог, реабилитолог, сосудистый и абдоминальный хирурги. Столичные доктора провели консультации родителей с детьми, имеющими тяжелые и сложные диагнозы, участвовали в операциях, организовали мастер-классы для коллег из региона.

Председатель правления Ассоциации детских больниц России, профессор Николай Ваганов подчеркнул:

— Проект «Территория здоровья» — пример партнерства крупнейшей корпорации и общественной организации. У меня на памяти нет другого такого альянса, может, это единственный на территории страны.

Генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко отметил:

— Самое главное, что в рамках этого проекта в регион приезжают лучшие детские врачи страны. Светила медицины консультируют наших детей с очень тяжелыми, сложными диагнозами и при необходимости направляют их на госпитализацию в ведущие федеральные центры, где ребята проходят лечение также при поддержке проекта «Территория здоровья».

За три дня работы специалистов в регионе было проконсультировано 90 детей со сложными заболеваниями, проведено две операции, 14 пациентов получили направления на госпитализацию в Москву.

Справка: Проект «Территория здоровья» создан в рамках благотворительной программы «НОВАТЭК» для помощи остронуждающимся детям в регионах деятельности общества. Партнеры проекта: Ассоциация детских больниц, Российская детская клиническая больница РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. Целями и задачами проекта являются оказание квалифицированной медицинской помощи детям со сложными диагнозами, и реализация программ в области медицинского образования и повышения квалификации медицинского персонала путем проведения консилиумов, консультаций и научных конференций.

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