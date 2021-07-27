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Общество27 июля 2021 12:16

Приговор по делу об обманутых дольщиках «Чурилово Lake City»: прямая онлайн-трансляция

Мы ведем прямую онлайн-трансляцию из суда, где вынесут приговор Пязоку и Вегельману
Авторы (2):
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Андрей Пязок (справа) и Сергей Вегельман заключили договоры на 2,5 млрд рублей

Андрей Пязок (справа) и Сергей Вегельман заключили договоры на 2,5 млрд рублей

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Во вторник, 27 июля, Центральный районный суд Челябинска вынесет приговор по уголовному делу руководителей «Речелстроя» о махинациях с деньгами дольщиков жилого комплекса «Чурилово Lake City». На скамье подсудимых — бывший депутат Челябинской городской думы, учредитель компании Андрей Пязок и генеральный директор организации Сергей Вегельман.

По материалам следствия, с 2014 по 2017 годы ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия строительства 19 домов жилого комплекса «Чурилово Lake City» и получило от покупателей около 2,5 миллиарда рублей. Но эти деньги пошли не на достройку домов, а на погашение долгов компании перед другими организациями.

«Комсомолка» будет вести прямую онлайн-трансляцию из зала суда.

Приговор по делу об обманутых дольщиках «Чурилово Lake City»: прямая онлайн-трансляция

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