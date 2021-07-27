«Нас просто бросили!»: дольщики «Чурилово Lake City» в Челябинске возмущены мягким приговором застройщику

Застройщики получили от дольщиков 2,5 млрд, но условия не выполнили Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Дольщики три года ждали, когда судья вынесет приговор застройщикам «Чурилово Lake City» Андрею Пязоку и Сергею Вегельману. И первой их реакцией было разочарование. Оба получили наказание в виде колонии-поселения с разницей в полгода: Пязок получил 2 года, Вегельман — 1 год и 6 месяцев. Вот как на это отреагировали дольщики:

— Мне не хватает уже нервов — это дурдом! Мне 58 лет, я учитель русского языка и литературы и у меня нет жилья. Я всю жизнь снимала квартиру мечтая о своей. Теперь я плачу 16 800 за эту ипотеку при зарплате чуть больше 20-ти. Дом до сих пор строят. Обещают сдать в 2023 году. А доживу ли я? Мне так стыдно, что я попалась на этот обман. Чувствую себя такой глупой, — говорит Наталья Щербакова, одна из дольщиц.

«Воруют булку хлеба и садят на 5 лет, воруют миллиарды — дают 2 года колонии» Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Дольщики не торопятся домой после судебного заседания. Понурые они встали возле крыльца и делятся друг с другом горем.

— Теперь наши дома достроит другая компания. К Пязоку и Вегельману это больше не относится. Нам, конечно, пообещали компенсацию, но я ничего не получила. Насчитали просто смешную сумму — 165 000 рублей, а квартира стоит 1 400 000. Но даже этих денег мы не увидели. И это я не говорю еще о моральном ущербе, который также полагается. Конечно, мы, простой народ, юридически не подкованы, вот нас и бросили, — делится своей историей Мария Усынина.

«Мы боролись за дома с 2018 года, но в итоге все равно остались брошены» Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Напомним, что компания ООО «Речелстрой» заключила договоры на постройку 19-ти домов жилого комплекса «Чурилово Lake City». Суммарно застройщики получили около 2,5 миллиарда рублей, но свои обязательства по договору не выполнили.

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