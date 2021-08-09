В Челябинскую область поступало всего несколько тысяч доз «КовиВак» Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Комсомолка» продолжает рассказывать о том, как наши сотрудники переносят вакцинацию от коронавируса. Ранее мы писали, что журналист Ирина Фадюшина в числе первых привилась «КовиВаком». Этой вакцины поступали всего две небольшие партии по 3,9 тыс. доз. Рассказываем, какие были побочные эффекты, что показал тест на антитела и разбираемся, есть ли подробная расшифровка анализов.

— Первый компонент я получила 27 мая, второй — 10 июня. Напомним, у «КовиВак» интервал 14 дней, а не 21 как у «Спутника V». Оба раза уже по дороге из поликлиники начало болеть плечо и ближайшие два дня не понималась рука. Я даже немного расстроилась — «дневник вакцинации» не получился.

Сдавать тест на антитела рекомендуют через 3-4 недели после второй прививки. Из-за занятости я добралась до лаборатории только через 1,5 месяца. Но, думаю, за это время антитела никуда не делись. Вместе со мной пошел супруг, который не прививался, но считает, что перенес ковид бессимптомно во время второй волны осенью 2020 года.

Несколько дней после прививки болело плечо Фото: Кирилл САДЫКОВ

АНТИТЕЛА ЕСТЬ, НО ДОСТАТОЧНО ЛИ?

Результат: у меня 100.5 BAU/мл, у мужа — 40.4 BAU/мл. BAU — это единицы связывающих антител (Binding Аntibody Units). В комментариях к результатам говорится, что если у вас выше 7,1, значит, антитела есть. Сначала цифры кажутся головокружительными. Но достаточно ли этого? В интернете люди, вакцинированные «КовиВаком», делились результатами выше 1000.

Мы решили обратиться в лабораторию, где сдавали анализы. Уточним: текст выполнялся по технологии Architect американской компании Abbott (это указано в результатах). Но, как оказалось, кроме «>=7,1 BAU/мл — положительный». Расшифровка анализов производителем не дается.

Есть другая, отечественная технология «Вектор-Бест», которая хоть и выполняется по другой методике, но также выдает результаты в BAU/мл — по первому международному стандарту ВОЗ. И там есть расшифровка анализов на антитела.

— Согласно официальному письму от производителя тест-системы для выполнения исследования №1658 «Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG» АО «Вектор-Бест» (Россия), все образцы с концентрацией 150 BAU/мл и выше обладали высокой вируснейтрализующей активностью. При концентрации 80-149 BAU/мл вероятность наличия высокой вируснейтрализующей активности сыворотки составляет 50%, — рассказал заместитель заведующего по проектам и контролю качества, врач клинической лабораторной диагностики ООО «ИНВИТРО-Урал» Филипп Шубин. — Тест №1659 (ARCHITECT, Abbott (США) выполняется в другой методике, но единицы измерения в обоих тестах стандартизированы, что позволяет нам делать вывод, о том, что наличие антител в количестве 100.5 BAU/мл является недостаточным для формирования иммунного ответа, и защищает только на 50%.

В лаборатории также подтвердили, что данные тесты актуальны как для вакцинированных «Спутником V» («ГамКовидВак»), так и для привившихся «КовиВаком». А вот для тех у кого «ЭпиВакКорона» требуется другое исследование.

По началу было немного грустно, но с другой стороны, вероятность 50% — это хорошо. На массовые мероприятия не хожу, ношу маску.

НАДО ЛИ МЕРИТЬСЯ АНТИТЕЛАМИ?

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов прокомментировал на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске), что пока нет четко установленных значений антител, при которых человек защищен или не защищен.

— Критерий один: полгода прошло с момента болезни — надо прививаться. Прошло полгода с момента вакцинации — надо проходить повторную. В дальнейшем срок может быть увеличен до года, если будет спад и привьются более 60%, — отметил Александр Выгоняйлов.

Даже если есть антитела, о масках забывать нельзя Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЕСЛИ АНТИТЕЛ НЕТ СОВСЕМ?

При этом эпидемиолог отмечает, что ни одна вакцина не обладает 100% эффективностью. Есть и те, кто вообще не реагируют на вакцину. Если вы привились, а тест на антитела показал по нулям, отчаиваться не надо.

— Повторная вакцинная должна проводиться в те же сроки. Остается только ждать и защищаться. Нельзя четко ориентироваться на антитела. Тест-системы разные, отсутствие антител не говорит об отсутствии защиты. Есть Т-клеточный иммунитет, он вырабатывается позже. Для штамма «Дельта» этот вопрос принципиальный, поскольку если вирус проникает в клетку, он уже из нее не выходит и поражает клетки-мишени, — рассказал Александр Выгоняйлов. — Для проверки Т-клеточного иммунитета есть тест-системы, но это дорогостоящий метод.

Если у вас совсем не выработалось антител после прививки, ревакцинироваться нужно другим препаратом. Но если и в этом случае антител не будет, необходимо обследоваться.

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