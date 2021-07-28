На телебашне и мультимедийный экранах Челябинска покажут формулу PR

Алена Ватутина и Евгений Маклаков стали гостями студии радио «Комсомольская правда»

Сегодня, 28 июля, все российские PR-специалисты разных отраслей отмечают свой профессиональный праздник. В этот день два сотрудника нашего медиахолдинга — GR-директор Евгений Маклаков и PR-директор Алена Ватутина — стали гостями студии радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске). Они развеяли мифы о профессии, и рассказали о приятном праздничном сюрпризе для всего пиар-сообщества города.

В студию Евгений Маклаков и Алена Ватутина пришли в одежде черной и белой цветов, обыграв самое популярное представление людей о гранях пиара.

— Большинство даже не понимает, чем занимается пиарщик, — рассказал GR-директор «Комсомольской правды» Евгений Маклаков. — Спроси любого: «Что знаешь о профессии?». Вспомнят разве что про «черный пиар». Объяснить суть нашего дела мне помогает слоган французских пиарщиков: «Даже Богу нужны колокола». Он отражает ту роль, которую играют коммуникации в обществе. Пиарщики — это люди, которые рассказывают другим что-то доброе и хорошее, изменяя, таким образом, мир и общественное мнение.

Гости прямого эфира объяснили слушателям разницу рекламщика от пиарщика. Говорят, что реклама — за деньги, а пиар — по любви, без которой в это профессии никуда.

— Меня в работе вдохновляет сама идея, — говорит PR-директор «Комсомольской правды» Алена Ватутина. — Пиарщик делает то, во что сам верит. Сомнительная история, когда он занимается проектом, который его не вдохновляет. Это же творческие люди, которым важно получить результат, чтобы сказать потом: «Это сделал я». Это заставляет меня вставать в шесть утра и быть полной энергии.

В Челябинске у пиарщиков создано крепкое сообщество. Уже 12 лет в городе есть областной клуб пресс-служб, в котором состоят все PR-специалисты. За годы его существования среди его участников сложились настоящие дружеские отношения.

Правда, не все представители профессии любят называться «пиарщиками». Экс-руководитель российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, подключившийся к эфиру, считает аббревиатуру PR не совсем точной.

— Мы специалисты по развитию общественных отношений, которые стараются делать наше гражданское общество лучше, — сказал Станислав Наумов. — Поэтому вне зависимости от специализации: работа ли это в СМИ, независимых агентствах, с общественностью, или преподавание, — всех поздравляю с праздником! Всем здоровья.

В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) с Днем PR-специалистов всех причастных поздравил и главный инженер филиала РТРС Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Ильяс Тайсин.

— Челябинский областной радиопередающий центр поздравляет сообщество челябинских пиарщиков с Днем PR-специалиста, — сказал Ильяс Тайсин. — Это креативные и энергичные люди. Они формирую общественное мнение, продвигают личные бренды и имидж компаний. Профессия пиарщика незаменима и высоко ценится в современном мире. Мы присоединяемся к празднованию дня PR-специалиста и поздравляем их так, чтобы увидели все жители города, — праздничной открыткой на телебашне.

Специальной подсветкой в честь праздника она засияет сегодня, 28 июля, в 23:00. Каждые две минуты будет транслироваться поздравительная запись, на фоне которой пиарщики смогут сделать памятное селфи.

Кроме того, сегодня в Челябинске на 15 наружных экранах группы «Амиго-Медиа» и рекламного агентства «Элис» будут транслировать поздравительный видеоролик и зашифрованную «формулу пиара».

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