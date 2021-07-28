Участники нацпроекта «Производительность труда» разобрались, как работать во время кризиса в Челябинской области

«АиФ-Челябинск» и региональный ФРП организовали мастер-класс, в рамках которого руководители предприятий Челябинской области, участвующие в нацпроекте «Производительность труда», поделились опытом, как во время экономического кризиса добиться впечатляющих результатов.

— В Челябинской области созданы все условия для работы и развития промышленных предприятий, на мой взгляд, — поделился мнением директор ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» Сергей Казаков. — Существует множество инструментов поддержки — это и займы по льготным ставкам, и возможность получения налоговых преференций, налоговых вычетов, и кластерная поддержка (Челябинская область — лидер в России по развитию промышленных кластеров), и, конечно, национальный проект «Производительность труда».

«Чтобы слесарь не наматывал километры»

ООО «Завод СпецАгрегат», выпускающий различную спецтехнику для очистки от снега взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов, подъездных путей к аэродромам и автомобильных дорог, задумался об увеличении производственных мощностей несколько лет назад.

— Мы стали думать, как нам собирать, не 20 автомобилей в месяц, а 40, — вспоминает директор завода Евгений Субачев. — Решили строить новый производственный корпус. А в апреле 2019 года узнали о нацпроекте и вступили в него. Определили пилотный проект «Оптимизация процесса сборки снегоочистителя шнекороторного» и взялись за работу вместе с экспертами Федерального центра компетенций. Рабочая группа, в которой были задействованы специалисты разных направлений, взялась за работу по анализу текущего состояния производства, определению «узких мест» и выявлению имеющихся потерь именно в производстве. Надо сказать, многие участники рабочей группы сначала отнеслись к проекту скептически, но слом парадигмы произошел практически сразу, как только на Диаграмме Спагетти представили перемещения слесаря механо-сборочных работ. Шутка ли, чтобы выполнить только одну из операций ему приходило проходить более 1 километра! Дальше — больше. Приступив к картированию, стало ясно, что ключ к повышению производительности находится не в области технологии, а в области организации работ. Необходимо было избавляться от простоев, переделок и лишних запасов. Не все было просто, для организации зоны логистики пришлось даже переместить агрегатный участок в другой цех. Но главное, все получилось, и была организована доставка комплектующих к каждому посту сборки на основании монтажных комплектов по принципу тарного «канбана», оптимизированы и перебалансированы операции на сборочном конвейере на основе времени такта, организованы и дооборудованы рабочие места (эстакады, спец.телеги для крупногабаритных деталей, инструмент и пр.).

И свое получить, и области помочь

Результат показал себя уже к концу 2019 года: на заводе стали собирать 38 автомобилей в месяц. По сравнению с 2018 годом, размер выручки вырос на 300 млн рублей. Были расширены производственные площади, приобретено дополнительное оборудование, открыты 90 новых вакансий (слесари механо-сборочных работ, станочники, сварщики, т.е. производственный персонал). Сотрудникам удалось повысить зарплату в среднем на 30%. И это несмотря на то, что предприятие находилось в стадии строительства нового корпуса! Планируемая выручка к концу 2021 года — 2,5 млрд — это 60 автомобилей в месяц на имеющихся производственных мощностях и в новом построенном корпусе. По словам Субачева, на сегодняшний день еще не выпущенная продукция продана вплоть до апреля 2022 года.

Завод был признан лучшим в России именно по росту производительности труда, который он продемонстрировал в ходе реализации нацпроекта. Нацпроект стал не только драйвером экономического развития для промсектора Челябинской области, но и приобрел важную социальную функцию. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил законопроект о перечислении части налогов с прибыли предприятий области, участвующих в нацпроекте «Производительность труда», на помощь учреждениям культуры и на другие социальные проекты. Депутаты Законодательного собрания региона его поддержали, единодушно проголосовав за принятие соответствующего закона. Завод «СпецАгрегат» перечислил на ремонт Центра досуга «Строитель», ДК «Динамо» и Центра детского развития «Бригантина» около 15,5 млн рублей.

Остановиться — значит, перечеркнуть все

— Внешний рост без внутреннего развития невозможен, — поддержал директор Озерского завода энергоустановок Артемий Левин. — Мы узнали о нацпроекте еще в 2017 году, но тогда ни в Челябинской области, ни в УрФО он еще не реализовывался. Пришлось набраться терпения и подождать. Как только мы узнали, что наконец-то теперь можно привлечь экспертов федерального уровня, которые объяснят, где и почему мы не эффективны, мы встали в очередь на участие в нацпроекте. Став участниками, в первую очередь взяли льготный заем в размере 36 млн рублей (софинансирование при этом составило порядка 10 млн рублей), чтобы усилить и масштабировать существующую производственную площадку и выйти на новый уровень качества и новые объемы. Получить сейчас длинные дешевые деньги собственнику бизнеса очень непросто. Поэтому как никогда актуальны инструменты поддержки ФРП. Нужно отметить, что понятен весь список входящих требований, понятна отчетность, понятен механизм взаимодействия с курирующими организациями. Заем получен практически полностью, большая часть приобретенного оборудования уже используется, какая-то часть будет освоена через пару месяцев.

В свою очередь предприятие производит нестандартное оборудование для энергетического и нефтегазового рынка. За полгода на пилотном участке привлекли 12 новых сотрудников. В целом получили двукратный рост прибыли, в прошлом году она составила 1,2 млрд рублей, планируется увеличить ее до 2 млрд рублей. По итогам 2020 года Озерский завод энергоустановок стало предприятием в Челябинской области, показавшим лучший результат в ходе реализации нацпроекта.

— За те полгода, что с нами работали эксперты ФЦК, было много чего — споры, ругань, радость, счастье от достигнутых результатов, — вспоминает Левин. — Но когда мы входили в проект, понимали, что останавливаться нельзя: остановка равнозначна полному откату назад.

«Цель будет достигнута. Сомнений нет!»

Для предприятий, где постоянно пытаются что-то улучшить, участие в нацпроекте — одна из возможностей добиться успеха.

— Мы преследуем стратегическую цель — выход на новые рынки гражданской продукции, — признался директор по стратегическому и инновационному развитию АО «НПО «Электромашина» Леонид Зелепухин. — Мы постоянно работаем над увеличением продуктового портфеля, ищем новые ниши, развиваем маркетинговые службы, которые сегодня являются самым слабым звеном на предприятия ОПК.

Предприятие «НПО «Электромашина» сегодня в тренде: направление электрооборудования, электротранспорта развивается, в Москве уже ездят 300 электробусов. К 2030 году электротранспорта станет еще больше. «Электромашина» пытается зайти в эту нишу. В 2016 году на предприятии разработан комплект электрооборудования для новых экологических трамваев — провода, система управления, преобразователи.

— При выходе на рынок есть трудности в плане достижения эффективности, — не скрывает Зелепухин. — Мы стараемся делать высокорентабельную маржинальную продукцию, но на нее влияют факторы — подготовка производства, сроки разработки. Чтобы сократить время производства, делаем какие-то производственные процессы параллельными. Как участнику кластера «Трансмаш» нам возместили затраты на приобретение оборудования в рамках этого проекта. Тем самым мы уменьшили свою затратную часть, уменьшили в целом сроки окупаемости произведенной продукции.

Руководители предприятия долго думали, прежде чем вступить в нацпроект «Производительность труда» и, наконец, решились. Причем выбрали так называемую «расширенную поддержку»: эксперты ФКЦ будут поддерживать команду «НПО Электромашина» не три, не шесть месяцев, а целый год. Вхождение в нацпроект уже началось, команда предприятия сейчас плотно работает с командой ФРП. Уже полностью проанализирована финансовая модель, есть понимание того, какая прибыль будет получена и в какие сроки. И ни у кого нет никаких сомнений, что цель будет достигнута. В начале августа предприятие планирует получить как участник нацпроекта льготный заем, в сентября уже приобрести новое оборудование, благодаря ему.

Когда помогают не только деньгами, но и компетенциями

— Мы ожидаем, что участие в нацпроекте позволит нам логистически правильно выстроить производственную цепочку, уменьшить трудоемкость работы над каждым конкретным изделием, посмотреть все бизнес-процессы — начиная от закупки материалов и заканчивая сбытом продукции», — поделился Леонид Зелепухин. — Могу точно сказать: чем больше проектов, в которых решается участвовать руководства предприятия, тем активнее идет работа, тем выше результат, — поделился лайфхаком Зелепухин. — И чем больше людей в команде вовлечено в проект, тем больше шансов на успех. Это незаметно превращается в образ жизни: люди сами начинают «генерить», сами предлагают, как что-то сделать лучше и быстрее.

Отметим, что «НПО Электромашина» стало первым промышленным технопарком в Челябинской области.

На сегодняшний день в нацпроекте «Производительность труда» участвуют уже 68 предприятий Челябинской области. В следующем году ожидается большой прирост.

— По условиям нацпроекта работаем с несколькими отраслями — обрабатывающей, пищевой, строительной, — напомнил Сергей Казаков. — С 2021 года в перечень возможных участников добавлены предприятия торговли и транспорта. Очень высокие результаты сегодня демонстрируют предприятия пищевой и машиностроительной отраслей, участвующие в нацпроекте. Эффект всегда превосходит ожидания, несмотря на то, что помогают не деньгами в первую очередь, а компетенциями.

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