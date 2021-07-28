В челябинском дворе двое мужчин схватили женщину с ребенком

Двое подбежали после того, как женщина вышла из машины Фото: кадр с видео

В соцсетях появилось видео, снятое камерой «умного домофона», как к подъезду подбегают двое мужчин и хватают женщину с ребенком. Мать и дочь (на вид лет 7), вышли из машины и направились к подъеду. В этот момент двое подбежали к женщине и схватили ее. Девочка испугалась и заплакала.

В комментариях горожане предполагают, что было похищение и ругают водителя автомобиля (возможно, это было такси), что он никак не воспрепятствовал происходящему. Мужчина только вышел из машины и что-то спросил.

Мы обратились с запросом в полицию. Оказалось, что мужчины — это оперативники в штатском. А женщина прятала закладки с наркотиками. Вероятно, ребенок был нужен для того, чтобы не привлекать внимание.

— В ходе досмотра у женщины обнаружили пять свертков, затем она показала тайники, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Наркозакладчицу отправили под домашний арест. С ребенком все хорошо — после задержания его передали ближайшим родственникам.

Смотреть видеосюжет Двое схватили женщину и ребенка в Челябинске

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