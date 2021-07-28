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Общество28 июля 2021 16:18

Челябинскому паралимпийцу Марату Романову вернули украденный у него пандус

Также еще одну подъемную конструкцию ему подарило городское управление спорта
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Украденный пандус стоил 12 тысяч рублей для спортсмена

Украденный пандус стоил 12 тысяч рублей для спортсмена

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Челябинске серебряный призер паралимпиды по керлингу Марат Романов получил обратно свой пандус, который у него украли несколько дней назад. Это произошло как раз тогда, когда для него ставили новую конструкцию от городского управления спорта. Местный житель подошел к спортсмену и сказал, что украденная вещь лежит недалеко от его дома.

— Я благодарен средствам массовой информации, которые рассказали о моей истории. Без них счастливого финала могло бы и не быть. Видимо какие-то маргиналы украли пандус и понесли в пункт приема металлолома, а там после поднявшейся шумихи ничего не захотели принимать, — рассказывает Марат Романов.

Паралимпиец решил устанавливать свой старый пандус, а новый ему пригодится на тот случай, если опять произойдет кража. Мы обратили внимание, что конструкция, которую привезли чиновники, совсем не похожа на то, чем пользуются инвалиды при транспортировке в подъезде. Однако Марат Романов заверил, что он так специально все и задумывал.

— Я обратился к людям, которые делают пандусы. Нарисовал для них проект - они озвучили цену в 30-35 тысяч рублей. Для меня эта сумма неподъемная, поэтому я стал искать обходные пути. В итоге на выделенные мне деньги придумал купить две алюминиевые лестницы, а сверху к ним прикрепить листы из такого же материала, — объясняет спортсмен.

Новый пандус паралимпиец решил делать по тому же проекту, что и старый. Фото: МБУ "Спортивный город" г.Челябинск / vk.com

Новый пандус паралимпиец решил делать по тому же проекту, что и старый. Фото: МБУ "Спортивный город" г.Челябинск / vk.com

Напомним, кража в многоквартирном доме на ЧМЗ, где живет Марат Романов, произошла 26 июля. Неизвестные открутили и унесли пандус, который паралимпиец сделал своими руками. На ситуацию обратили внимание чиновники управления спорта Челябинска. Они привлекли внебюджетные средства для установки новой конструкции.

Теперь у Марата Романова есть два пандуса. Фото: МБУ "Спортивный город" г.Челябинск / vk.com

Теперь у Марата Романова есть два пандуса. Фото: МБУ "Спортивный город" г.Челябинск / vk.com

СПРАВКА КП

Марат Романов родился в Челябинске 5 июня 1966 года. После окончания школы он выучился на помощника машиниста и, отслужив на флоте, устроился сталеваром на Челябинский металлургический завод.

В 1996 году попал ДТП и получил перелом позвоночника. Из-за паралича нижней части тела он оказался прикованным к инвалидной коляске. После этого он начал пробовать себя в паралимпийском спорте: занимался армрестлингом, баскетболом. Когда в мае 2007 года в Челябинске появилась команда керлингистов-колясочников, Марат Романов пришел туда.

Марат Романов — серебряный призер Паралимпийских игр-2014. трехкратный чемпион мира (2012, 2015, 2016), заслуженный мастер спорта России. Сейчас работает заместителем директора Регионального центра спортивной подготовки адаптивных видов спорта Челябинской области.

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