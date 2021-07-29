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Общество29 июля 2021 8:50

Дорогу у школы «Ньютона» сдадут 1 сентября: Наталья Котова поторопила подрядчиков

Глава города Челябинска проверила строительство и ремонт нескольких дорог
Источник:kp.ru
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К началу осени здесь появятся асфальтированная дорога и светофор

К началу осени здесь появятся асфальтированная дорога и светофор

Сейчас в городе одновременно ремонтируют десятки дорог. В их числе дворовые проезды, сквер возле горсада Пушкина и улица рядом со школой в «Ньютоне». В каком они состоянии, успевают ли подрядчики уложиться в сроки и что об этом думают жители, сегодня выяснила Наталья Котова. Глава города посетила каждый объект.

Первая точка — улица Макеева. Дорогу от 250-летия Челябинска до Героя Родионова жители ждут, как только сдали первые дома в «Ньютоне». До этой весны водители и пешеходы передвигались по насыпи. Сейчас же здесь устанавливают бордюры, размечают тротуары и собираются укладывать асфальт. Осенью тут появится долгожданный светофор.

На пересечении Макеева и 250-летия Челябинска наконец-то появится светофор

На пересечении Макеева и 250-летия Челябинска наконец-то появится светофор

— Ранее мы раскритиковали подрядчика, так как он отставал от графика. Сейчас, вроде, старается успевать, — заметила Наталья Котова. — Контракт заканчивается 20 октября, но наше условие, чтобы к 1 сентября все было открыто. Потому что рядом школа, и детям необходимы пешеходные переходы и светофор.

Рейды по дворам Котова проводила вместе с главой Калининского района

Рейды по дворам Котова проводила вместе с главой Калининского района

Далее глава Челябинска проверила дворы в Калининском районе. В течение 30 лет там проводили только ямочные ремонты, и полотно свежего асфальта постелили впервые. А еще сделали склоны на тротуарах, чтобы родители с колясками, дети с самокатами и инвалиды с легкостью проезжали.

Во дворах сразу делают занижения тротуаров, чтобы маломобильным гражданам было удобнее

Во дворах сразу делают занижения тротуаров, чтобы маломобильным гражданам было удобнее

Дороги во дворах чинят сразу по двум программам: «Формирование комфортной городской среды» и инициативное бюджетирование. Котова предложила расходовать эти средства одновременно, чтобы приводить территории в порядок за раз. Большую часть двора будут благоустраивать за федеральные деньги, а остальную — за региональные.

— В этом году за счет инициативного бюджетирования отремонтируем 44 дворовых территории, которыми раньше не занимались. Еще на 23 квартальных и межквартальных проезда в Калининском районе отыгрывают контракт. Плюс, 9 дворов приведем в порядок по программе комфортной городской среды. Если губернатор продолжит выделять такую же сумму на ремонты, то за 5 лет мы приведем в норму половину междворовых проездов Калининского района, — считает Наталья Котова.

Ранее на этом месте был пустырь со строительным мусором

Ранее на этом месте был пустырь со строительным мусором

Финальной точкой стал сквер возле горсада Пушкина. Его разбили между парком и зданием Уралнефтегазстроя. Ранее на этом месте за глухим забором прятался заброшенный пустырь со строительным мусором, а теперь — пешеходная зона со скамейками, качелями, фонарями и модульным туалетом.

А теперь целая прогулочная зона

А теперь целая прогулочная зона

До театра драмы днем жители ходили через парк, а вечером — по Тимирязева, нарезая крюк.

— Чтобы случайные прохожие, которым нужно выйти к театру или к трамвайной остановке, не заходили в парк, мы сняли с него нагрузку. И считаем, что сделали правильно. В Советском и Центральном районах много таких территорий: будем разделять потоки и создавать пешеходную доступность для маломобильных граждан, — подытожила Наталья Котова.

Какие дворы в следующий раз войдут в программу, зависит от инициативы жителей. Список составляют из заявок, которые ежегодно принимают в районах и управлении ЖКХ.

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