Дорогу у школы «Ньютона» сдадут 1 сентября: Наталья Котова поторопила подрядчиков

К началу осени здесь появятся асфальтированная дорога и светофор

Сейчас в городе одновременно ремонтируют десятки дорог. В их числе дворовые проезды, сквер возле горсада Пушкина и улица рядом со школой в «Ньютоне». В каком они состоянии, успевают ли подрядчики уложиться в сроки и что об этом думают жители, сегодня выяснила Наталья Котова. Глава города посетила каждый объект.

Первая точка — улица Макеева. Дорогу от 250-летия Челябинска до Героя Родионова жители ждут, как только сдали первые дома в «Ньютоне». До этой весны водители и пешеходы передвигались по насыпи. Сейчас же здесь устанавливают бордюры, размечают тротуары и собираются укладывать асфальт. Осенью тут появится долгожданный светофор.

На пересечении Макеева и 250-летия Челябинска наконец-то появится светофор

— Ранее мы раскритиковали подрядчика, так как он отставал от графика. Сейчас, вроде, старается успевать, — заметила Наталья Котова. — Контракт заканчивается 20 октября, но наше условие, чтобы к 1 сентября все было открыто. Потому что рядом школа, и детям необходимы пешеходные переходы и светофор.

Рейды по дворам Котова проводила вместе с главой Калининского района

Далее глава Челябинска проверила дворы в Калининском районе. В течение 30 лет там проводили только ямочные ремонты, и полотно свежего асфальта постелили впервые. А еще сделали склоны на тротуарах, чтобы родители с колясками, дети с самокатами и инвалиды с легкостью проезжали.

Во дворах сразу делают занижения тротуаров, чтобы маломобильным гражданам было удобнее

Дороги во дворах чинят сразу по двум программам: «Формирование комфортной городской среды» и инициативное бюджетирование. Котова предложила расходовать эти средства одновременно, чтобы приводить территории в порядок за раз. Большую часть двора будут благоустраивать за федеральные деньги, а остальную — за региональные.

— В этом году за счет инициативного бюджетирования отремонтируем 44 дворовых территории, которыми раньше не занимались. Еще на 23 квартальных и межквартальных проезда в Калининском районе отыгрывают контракт. Плюс, 9 дворов приведем в порядок по программе комфортной городской среды. Если губернатор продолжит выделять такую же сумму на ремонты, то за 5 лет мы приведем в норму половину междворовых проездов Калининского района, — считает Наталья Котова.

Ранее на этом месте был пустырь со строительным мусором

Финальной точкой стал сквер возле горсада Пушкина. Его разбили между парком и зданием Уралнефтегазстроя. Ранее на этом месте за глухим забором прятался заброшенный пустырь со строительным мусором, а теперь — пешеходная зона со скамейками, качелями, фонарями и модульным туалетом.

А теперь целая прогулочная зона

До театра драмы днем жители ходили через парк, а вечером — по Тимирязева, нарезая крюк.

— Чтобы случайные прохожие, которым нужно выйти к театру или к трамвайной остановке, не заходили в парк, мы сняли с него нагрузку. И считаем, что сделали правильно. В Советском и Центральном районах много таких территорий: будем разделять потоки и создавать пешеходную доступность для маломобильных граждан, — подытожила Наталья Котова.

Какие дворы в следующий раз войдут в программу, зависит от инициативы жителей. Список составляют из заявок, которые ежегодно принимают в районах и управлении ЖКХ.

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