В Курганской области отменили авиационный праздник на День ВДВ

Однако церемония возложения цветов у мемориала погибшим в локальных войнах все же будет разрешена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курганской области десантники остались без авиационного праздника в честь Дня ВДВ. Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом решил отменить это мероприятие, чтобы не допустить всплеска распространения инфекции.

— Признать нецелесообразным проведение 2 августа 2021 года на аэродроме «Логовушка» (Курганская область, Кетовский район, Сычевский сельсовет) авиационно-спортивного праздника «Голубые береты», посвященного Дню Воздушно-десантных войск (День ВДВ)», — говорится в решении оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Однако церемония возложения цветов у мемориала погибшим в локальных войнах в Кургане все же будет разрешена. Она состоится 2 августа и пройдет с соблюдением всех правил Роспотребнадзора.

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