У жительницы Челябинской области, которая не пускала скорую к обожженному ребенку, забрали детей

Помимо пострадавшего мальчика, у женщины трое детей. Копейск (В)Теме/vk.com

У жительницы Копейска, которая несколько дней не пускала врачей к 4-летнему сыну с ожогами, забрали детей. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел в конце апреля. По данным следствия, мальчика оставили с сестрой, ребенок играл с газовой зажигалкой, в какой-то момент на нем вспыхнула одежда. Как рассказывали соседи, в доме «алкоголь лился рекой». Мать специально не повезла малыша в больницу, боялась, что отберут детей. На тот момент семья уже состояла на учете в отделении помощи.

— На вызов выехала бригада скорой медицинской помощи, однако в квартиру медицинским работникам попасть не удалось в связи с тем, что мать несовершеннолетнего не открыла дверь. После чего по звонку соседей выехала дежурный инспектор ПДН, которая повторно вызвала бригаду скорой медицинской помощи и ребенок был госпитализирован, — рассказала Наталья Мамаева.

Досталось и сотруднику органов опеки. Причиной стала волокита: у матери вовремя не изъяли детей. В результате 4-летний ребенок лежал в больнице один.

Сейчас все дети находятся в соцучреждениях. Самому старшему — 7 лет, младшему — три года. Пострадавший мальчик был вторым ребенком у женщины.

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