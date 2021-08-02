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ЗДОРОВЬЕ2 августа 2021 5:57

В поликлинике потеряли анализ на коронавирус и оставили челябинца без диагноза на несколько дней

Что на это ответили в министерстве здравоохранения и больнице
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Челябинец сдал анализ на коронавирус 20 июля, но до сих пор не знает результат.

Челябинец сдал анализ на коронавирус 20 июля, но до сих пор не знает результат.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинец Александр Грамастиков возмущен качеством оказания ему медицинской помощи в поликлинике №1 на улице Горького, 18, которая относится к восьмой больнице. Мужчина болеет уже больше 10 дней, в данный момент сидит дома с температурой 38,5, но никак не может добиться от врачей постановки точного диагноза. ПЦР-тест на коронавирус по направлению от терапевта он сдал еще 20 июля, но результат анализа оказался утерян. Возмущенный пациент записал видеообращение к региональному Минздраву.

Челябинец пожаловался на поликлинику
Видео: Александр Грамастиков / Instagram.com

Челябинец обратился в поликлинику 19 июля. Из жалоб — боль в горле и небольшая температура. По времени получить талон не удалось, дали дополнительный, по которым пациентов принимают в порядке живой очереди после всех.

Александр по рекомендации регистратуры приехал за час до окончания приема — около шести вечера. Говорит, что в очереди кроме него было еще примерно пять человек. Терапевт предупредила — успеет принять не всех. Тогда мужчина обратился за помощью к специалисту из соседнего кабинета, но у нее к этому времени уже закончился прием.

— Я, естественно, возмущался там очень громко, — рассказывает Александр Грамастиков. — Но меня в 18:55 все-таки принял мой врач. Там очень хороший терапевт, Шипаева, выписала мне лекарства от горла и дала мне направление на ПЦР. Анализ я сдал в поликлинике 20 июня, 23-го приехал за результатом, но его еще не было, а 26-го мне говорят: «Так потерялся результат». Произошел какой-то сбой и именно за 20 июля данные были потеряны. Скажите, как такое может быть? Такой ответственный анализ, от результата которого зависит здоровье мое и окружающих.

Организация ПЦР-тестирования в поликлинике при горбольнице №8 вызвала у мужчины возмущение. По его словам, кабинет для забора анализов находится ровно посередине коридора, где в соседние кабинеты люди заходят по другим причинам.

— Тут же стоят люди, которые болеют ковидом, и здоровые — все вместе, — говорит челябинец. — Женщина одна стояла без маски, и надела только перед тем, как заходить в кабинет. По телефону кому-то она говорила, что «у нее температура, ее знобит, и она пошла сдавать ПЦР». То есть человек, возможно, болел и стоял всех заражал. Просто безответственно.

Челябинец до сих пор не знает, болен он коронавирусом или нет. Но его состояние ухудшается, и последние несколько дней он сидит дома с температурой 38,5-39 градусов. Врача на дом он вызывал несколько раз, но утверждает, что добиться лечения ему удалось лишь с третьего.

— Два раза ко мне приезжала неотложка, смысл которой я не понимаю, — продолжает Александр Грамастиков. — приезжали доктора и ничего мне не выписывали. Разводят руками, и говорят: «Я не имею права ничего выписать». Так зачем тогда такой врач? Я на дом вызываю специалиста, чтобы мне лекарства выписали, а мне присылают неотложку. Врач один сам говорит: «Зачем меня прислали? Я вам ничем помочь не могу».

29 июля мужчина третий раз вызвал врача (говорит, что специалист все-таки пришла и выписала лекарства) и направил видеообращение в редакцию КП-Челябинск. В нем он попросил как-то отреагировать на происходящее министерство здравоохранения Челябинской области. Как только он будет в нашем распоряжении, мы его опубликуем.

В пресс-службе горбольницы №8 озвучили свою версию событий. В ответе на запрос КП-Челябинск ответили, что в день в лабораторию доставляется по 12 тысяч мазков. Вероятность потери материала крайне низкая, но она, к сожалению, не исключена.

— При подобном происшествии у пациента всегда можно взять мазок повторно, — отметили в ГКБ №8. — Что и было предложено врачами в отношении данного пациента. Он два раза самостоятельно был у врача и еще три раза вызывал медицинские бригады на дом. В первый визит был полностью осмотрен доктором, выдана схема лечения. Прошел КТ— 0% поражения. Неотложная помощь приезжает к пациентам, чтобы проверить их состояние здоровья и зафиксировать динамику по лечению. Все схемы лечения данному пациенту, повторимся, выданы заранее. Ухудшений в состоянии здоровья не зафиксировано. Диспетчер передает вызов, в соответствии с данными полученными от пациента, далее к нему выезжает бригада. В госпитализации пациент не нуждается.

В больнице утверждают, что все потоки пациентов в поликлинике четко распределяются, исходя из санитарно-эпидемиологических норм. На входе в медицинское учреждение происходит измерение температуры, используются антисептические средства, а врачи настоятельно советуют использовать средства индивидуальной защиты.

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