На 6 тонн пыли меньше: ЧКПЗ рассказал об опыте фильтрации выбросов

Модель вытяжной вентиляции подтвердила эффективность очистки воздуха на 99,9%

Каждый год редакция «Комсомольской правды» посвящает эфиры и материалы Дню экологического долга. Он проводится, когда население планеты расходует природные ресурсы, которые Земля способна возобновить за год. И хотя мы привыкли критиковать крупные предприятия за загрязнения, в Челябинске есть примеры ответственного отношения. В этом году Челябинский кузнечно-прессовый завод установил на одном из цехов аспирационную систему с эффективностью очистки воздуха 99,9% (!). Благодаря фильтрам выбросы пыли снизились почти на 6 тонн в год. Установка системы обошлась предприятию в 4 млн рублей.

— Мы полностью ушли от выброса в атмосферу достаточно большого количества взвешенных веществ, — рассказала в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» заместитель начальника службы организации безопасности производства по экологической безопасности ЧКПЗ Марина Почурицына. — Планируется установка аналогичных установок и в других производственных подразделениях. Двухступенчатая аспирационная установка представляет собой цилиндр, в котором за счет завихрения воздуха происходит осаждение крупных взвешенных частиц. Далее стоит картриджный фильтр, в котором находятся гофрированные патроны из специально подобранного материала. Он позволяет очищать воздух от более мелких частиц.

Природные фильтры

За последние три года ЧКПЗ закупил и высадил саженцы на 3 млн рублей. Деревья, кустарники и клумбы появились в подведомственном поселке и Ленинском районе, где находится завод. Озеленение — часть мероприятий по улучшению экологической обстановки Челябинска.

— За пять лет мы планировали потратить на озеленение около 500 тысяч рублей, — отмечает Марина Почурицына. — Но сделали намного больше. Растения не только высаживаются, предприятие поливает, пропалывает, регулярно ухаживает за ними.

Деревья высаживаются по всему району

Рабочие сортируют отходы «на автомате»

Бытовые и производственные отходы также требуют сортировки. На ЧКПЗ рабочие обязаны раскладывать металл, маслосодержащие и бытовые отходы по разным контейнерам. Ежемесячные проверки и предписания работают безотказно. Но есть и бонусы.

— Чтобы выполнять требования природоохранного законодательства, построена система накопления и сортировки отходов, — говорит Марина Почурицына. — В каждом подразделении есть тара для накопления отходов. Металлоотходы собираются в тару голубого цвета; отходы, содержащие масло, в тару желтого цвета; твердые бытовые отходы, абразивные круги, в зеленую тару. Сначала было сложно, приходилось регулярно контролировать, сейчас рабочие не задумываются. Предусмотрена бонусная программа: если подразделение показывает улучшение в части экологии, мы поощряем материально.

Контейнеры с батарейками были забиты

Один из самых опасных бытовых отходов — батарейки — ЧКПЗ решил принимать от своих сотрудников на заводе. Когда 4,5 тысячи рабочих принесли элементы питания, которые накопились дома, руководство было удивлено.

— Наши производственники сами сделали красивый контейнер с этикеткой и разослали по заводу призыв беречь природу, спасть ежиков, — вспоминает Марина Почурицына. — Но столкнулись с тем, что контейнер в ближайшие несколько дней был забит под завязку, а рядом стояли битком набитые батарейками пятилитровки. Люди копили батарейки дома. У нас заключен договор с лицензированной организацией, которая имеет лицензию на обращение с данным видом отходов, и все батарейки увозят на утилизацию.

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