Четыре студента МХАТа решили удивить Челябинск абсурдной постановкой

Студенты МХАТа сыграют для челябинской публики драму абсурда. Фото: предоставлено героями публикации

Челябинцы Александр Поршин и Егор Кирячок — начинающие актеры школы-студии МХАТ. Парни решили удивить родной город абсурдной постановкой и вместе с друзьями Мухтаром-Али Мурзиным из Казахстана и Даниилом Поповым из Бийска организовали в Mini театре на Плеханова, 45 показ пьесы французского драматурга Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». КП-Челябинск накануне премьеры узнала у парней, чем они будут удивлять публику сурового города-миллионника, и не бояться ли, что для нашего зрителя драма абсурда покажется слишком сложной.

— В Челябинске всегда есть зрители, которые будут рады нас видеть, — рассказал челябинец Александр Поршин. — Есть зрители, которые с удовольствием посетили мой прошлый моноспектакль «Квартира 51», и которые сейчас с радостью первыми купили билеты. Судя по всему, челябинскую публику Беккет и его пьеса абсурда «В ожидании Годо» не пугают.

В постановке рассказана трогательная история о бродягах, живущих на обочине жизни, повязанных друг с другом общностью судьбы, надежд и ожиданий. Одинокие дураки каждый день встречаются под засохшим деревом и ждут… Кто они? Зачем здесь? Что будет с ними завтра? Что было вчера? Зрителям будет над чем поразмыслить.

Фото: предоставлено героями публикации

В пьесе всего четыре героя, которых и сыграют челябинцы и два их одногруппника. Ребята учатся на четвертом курсе школы-студии МХАТ.

Идея приехать в Челябинск с постановкой в свободное от учебы время принадлежит Александру Поршину. Парню 20 лет, 15-ть из которых он прожил в Озерске. Он с детства мечтал стать артистом. За его плечами — секция спортивных танцев, учеба в хореографическо-музыкальной гимназии №10 Челябинска, обучение в детской театральной студии Константина Хабенского и… заветное поступление в Москву.

— Творчество мне всегда нравилось, — добавил челябинец. — В родной город удается приехать только летом, но прогуляться по нему пока толком не удалось. Практически все время занято репетициями. Они иногда бывают даже увлекательнее самих постановок. Но мы успели немного пройтись по городу по дороге в театр.

23-летний Егор Кирячок — тоже наш земляк. Он вырос в Еманжелинске, а после его отъезда в Москву, его семья перебралась в Челябинск.

— Если честно, в школе я плохо учился и был хулиганом, — признается Егор. — Увлекался музыкой, и актером становиться не планировал. Но когда понял, что в 10 класс вряд ли поступлю, узнал про московскую театральную школу Олега Табакова. К своему стыду, я тогда даже не знал, кто это такой. Но мы с ребятами поехали втроем поступать в этот колледж, и поступили. Так в 16 лет я перебрался в Москву. Профессия актера увлекала, и сейчас продолжаю свое обучение во МХАТе.

23-летний Мухтар-Али Мурзин родом из Казахстана. Он с радостью откликнулся на предложение приехать на гастроли в Челябинск. Говорит, что пока не успел осмотреть город хорошенечко, но центр — пешеходная Кировка, оперный Театр, ТЮЗ, Драмтеатр — ему очень понравились.

— Отдельная благодарность Mini театру за помощь в организации спектакля, — отметил Мухтар-Али Мурзин. — Видно, что в Челябинске живут добрые люди, которые любят театр и литературу.

Приятное впечатление город произвел и на 21-летнего Даниила Попова. Сам он из небольшого города Бийска, и к глубинке (в хорошем смысле этого слова) относится с особым радушием.

— Для нас всех показ в Челябинске — это интересный опыт и часть нашей творческой истории, — добавил Даниил Попов.

Показ спектакля «В ожидании Годо» пройдет в Челябинске 4, 5, 6 и 7 августа. Место встречи — Mini театр (Плеханова, 45).

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