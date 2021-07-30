Челябинец извинился за опубликованную фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка»

Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фото: кадр с видео YouTube-канала Следственного комитета РФ

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео на своем YouTube-канале с извинениями жителя Челябинска, который разместил анкету с фотографией нацистского преступника на сайте «Бессмертного полка».

— Я раскаиваюсь в данном деянии. Я не хотел никого оскорбить. Я хотел бы попросить прощения у ветеранов Великой Отечественной Войны, у всех людей, кого мой поступок мог как-либо оскорбить. Приношу свои извинения. Я раскаиваюсь, — сказал с запинками на видео челябинец.

Смотреть видеосюжет СК выложил видео с извинениями челябинца, опубликовавшего фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка»

В отношении 29-летнего молодого человека возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч.1 ст.354.1 УК РФ). В лучшем случае ему грозят крупный штраф или принудительные работы, а в худшем — лишение свободы сроком до пяти лет.

По данным следствия, преступление произошло 5 мая в одном из домов Челябинска. Молодой человек, используя интернет на своем мобильном телефоне, разместил анкету с фотографией нацистского преступника для дальнейшей публикации в День Победы в Великой Отечественной войне.

— Действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Сейчас следователем СК идет сбор и закрепление доказательственной базы.

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