ЧКПЗ ведет активную работу по уменьшению экологического следа по всем направлениям

Всемирный день экологического долга — момент, в который количество использованных человеком возобновляемых ресурсов за год начинает превышать тот объем, который Земля способна воспроизвести. После рассчитанной даты остаток года мир продолжает жить, потребляя ресурсы планеты «в кредит» — продолжая уменьшать запасы, накопленные природой за всю предыдущую историю, и накапливая в атмосфере углекислый газ. С каждым годом этот день наступает все раньше. Ежегодно человечество расходует столько возобновляемых ресурсов, сколько смогли бы обеспечить только 1,6 такой планеты, как Земля. Если экологический след останется на прежнем уровне, то к 2030 году человечеству понадобятся уже две Земли, а День экологического долга придется на конец июня.

Мы в силах отдалить этот день.

Так, на ПАО «ЧКПЗ» функционирует система экологического менеджмента. Высшее руководство предприятия утвердило экологическую политику, тем самым открыто заявив о своем намерении максимально снизить нагрузку на экологию Челябинска. Основными целями системы экологического менеджмента ЧКПЗ являются снижение выбросов и отходов производства, утилизация и обезвреживание отходов, экономия энергоресурсов.

Для достижения поставленных целей на Челябинском кузнечно-прессовом заводе на постоянной основе системно сортируются и отправляются на утилизацию отходы различных классов. В частности, в 2020 году было собрано и передано на утилизацию 16,9 тонн отходов картона, 5 тонн отходов бумаги, 500 кг отходов упаковочной пленки, 27 кг батареек. Кроме того, предприятие устанавливает современные аспирационные системы очистки выбросов, часть источников выбросов ликвидирована полностью. Для экономии воды регулярно проводятся плановые ремонты трубопроводов и запорной арматуры, для экономии электричества — замена ртутных ламп на светодиодные, для экономии газа — утепление труб, ремонт и обновление коммуникаций.

Высшее руководство ПАО «ЧКПЗ», осознавая важность сохранения природных ресурсов и снижения вредного воздействия на экологию, присоединилось к федеральному проекту «Чистый воздух» и подписало 4-х стороннее соглашение о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Челябинской области и ПАО «ЧКПЗ», в рамках которого активно реализует мероприятия по снижению выбросов и озеленению. За 2019-2021 гг. на озеленение предприятием затрачено 2,4 млн рублей, из них только за май-июнь 2021 г. — 1,8 млн рублей.

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