Меняем печень на мясо: могут ли в Челябинской области родители повлиять на меню в школьных столовых

В Челябинской области учеников с 1 по 4 класс кормят бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области учащихся с 1 по 4 класс бесплатно кормят в школьной столовой. Вот только с начала этого года действуют новые санитарные правила по организации общественного питания. Они мало чем отличаются от предыдущих (те же размер порции и кратность приема пищи), но теперь официально запрещено давать излюбленные детьми сосиски, а использование соли и сахара практически стремиться к нулю. Не останутся ли дети при таком подходе голодными? И могут ли родители повлиять на меню? Ответы на эти и другие вопросы дала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова.

— Требования к организации питания школьников строже, потому что детский организм более восприимчив к различным агентам как химической, так и инфекционной природы, — рассказала Вероника Макарова. — Ребенок должен получить все продукты и минеральные вещества, которые ему необходимы для роста, развития и успешного освоения учебной программы. Поэтому контроль за организацией питания детей очень серьезный. Недаром для школьников с 1 по 4 класс организовано бесплатное питание в школе, так как не во всех семьях родители могут полноценно накормить детей.

Для этого специалисты Роспотребнадзора регулярно проверяют пищеблоки и следят за соблюдением СанПиНов, изменения в которые вносят, чтобы обеспечить здоровье населения. Для этого и убрали колбасные изделия и до минимума снизили количество соли и сахара в порциях.

— Это правильный подход, и связан он с той заболеваемостью, которая регистрируется в целом по стране, — продолжает Вероника Макарова. — Увеличилось количество детей с повышенной массой тела, ожирением, различными эндокринными нарушениями. В последнее время повышается количество детей с повышенным давлением и заболеваниями, связанными с повышенным потреблением соли. А все потому, что родители в качестве поощрения покупают детям газировку, в которой зашкаливает содержание сахара, чипсы, где скрытое количество соли, фаст-фуд.

Все это неблагоприятно влияет на здоровье детей. Поэтому в общем рационе количество соли и сахара новыми санитарными правилами значительно снижено, чтобы школьники могли воспринимать эти вкусы из натуральных продуктов.

— Есть продукты с естественным содержанием сахарозы и соли — фрукты и, например, морская рыба, — продолжает Вероника Макарова. — Что касается колбас: раньше мы относили их к мясу, но все таки в их составе повышенное содержание жира и соли. Натуральное мясо полезнее для ребенка. Приоритет останется за натуральными продуктами — за мясом, молоком, овощами и творогом. Сделан упор на витаминизацию третьих блюд. У нас в Челябинской области, например, выдают витаминизированное молоко, обогащенное микронутриентами. Но опять же никто не будет заставлять его пить, если у ребенка лактозная недостаточность или другие проблемы с этим связанные.

Для родителей главное, чтобы дети были сыты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нововведения могут снизить удовлетворенность школьников и их родителей питанием в школах. Привыкший к жирной, соленой и сладкой пище ребенок, может попросту отказаться от сбалансированной, полезной, но при этом пресной порции. Понять так ли это на самом деле, поможет независимый мониторинг. Проводят его в случайно выбранных для этого школах путем анонимного анкетирования.

В Челябинской области в прошлом учебном году такие опросы проводили в 60 школах. Результаты обрабатывает Москва. Не исключено, что систему будут корректировать в плане улучшения качества питания, усиления контроля за его организацией и изменения меню. Вот только рассчитывать, что детям добавят запрещенки, и будут каждый день кормить пиццей, не стоит.

— Если мы говорим о школьниках, меню организатором питания (индивидуальным предпринимателем, комбинатом питания или школой) должно быть разработано на две недели, — объяснила Вероника Макарова. — Родители могут с ним ознакомиться на сайте школе — это обязательное условие. Есть еще один вариант контроля: создается команда из родителей, которые могут осмотреть пищеблок, оценить, чем кормят детей и внести в меню изменения. Для этого не надо ждать никаких контролирующих органов, указаний сверху и так далее.

Это наиболее такой, в нашем понимании, действенный метод, потому что родители они каждый день со своими детьми общаются и понимают, что детям нравится или не нравится, — продолжает Вероника Макарова. — Условно говоря, если детям не нравится рыбная котлета, ее можно давать куском. Так лучше едят. То же самое с печенью, которую дети не любят: можно заменить ее мясом. Просто если все это идет на выброс, так скажем в отходы, то зачем впустую переводить деньги и в итоге получать голодных детей?

Отказываться от бесплатного питания в школах специалист не советует. Говорит, что если ребенок не любит молочную кашу, у него на следующий день будет возможность съесть макароны с гуляшом. Тем более что проблем с первоклассниками в этом вопросе, как правило, нет. Дети в большинстве своем приходят после детского сада приученные и едят практически все.

— Иногда понимание родителей останавливается на том, что «в школе невкусно, есть мой ребенок все равно не будет, придет домой и поест», — добавляет представитель Роспотребнадзора. — Но мы все время забываем, что сами на работе можем перекусить и на обед сходить, а ребенок может и голодным ходить. А это порой приводит к проблемам в учебе, поведении и здоровье.

Сколько раз должны кормить детей?

Согласно новому СанПиН, в зависимости от смены и продолжительности нахождения в школе, дети должны получать одноразовое или двухразовое питание. Для групп продленного дня дополнительно возможна организация полдника.

Для учащихся начальной школы организовывают одноразовое питание, так как продолжительность обучения у них четыре-пять часов. Как правило, это завтрак — 25-30% от суточного рациона ребенка.

Дети, находящиеся в школе в течение суток, должны получать пятиразовое питание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесплатное горячее питание в школах: сколько экономят родители учеников 1-4 классов в Челябинской области. Изучаем цифры и радуемся, что закончился детский сад.

Почему еда в школьной столовой кажется невкусной: анонимный рассказ челябинского повара. Публикуем ответы на неудобные вопросы о питании детей.