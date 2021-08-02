В Челябинской области мужчина отрезал знакомому половой орган во время ссоры

Пострадавший после нападения выжил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопиющий инцидент произошел в Ашинском районе Челябинской области. Житель Миньяра во время ссоры несколько раз ударил ножом товарища, а затем отрезал ему половой орган. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт происшествия подтвердили, однако раскрывать подробностей не стали.

— Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас нападавший находится в изоляторе временного содержания.

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