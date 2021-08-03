Под Челябинском пройдет этап кубка России по автокроссу

В эту субботу, 7 августа, в экстрим-парке «Кемма» челябинцев ждет этап кубка России по автокроссу.

Один из самых захватывающих видов автоспорта сродни «Формуле-1». Зрители видят всю трассу, имея возможность следить за ходом событий каждую секунду. Только эта трасса не имеет ничего общего с асфальтом. Именно этот факт обеспечивает соревнованиям зрелищность и визуальные спецэффекты — клубы пыли на старте и земля из-под колес на крутых поворотах.

В этих гонках нет возрастных и гендерных ограничений. Самым юным спортсменам от 7 до 12 лет, а самым старшим может быть даже за 50. И, внимание, за рулем будут и девочки!

50 участников из 10 городов Урала и Сибири. 5 квалификаций по 2 заезда в каждой.

Для тех, кто в первый раз на автокроссе

Не беда, если вы совсем не разбираетесь в автокроссовых дисциплинах. На площадке будут работать ведущие Алина Покровская и Александр Белов, хорошо знакомые слушателям радио «Комсомольская правда». Они мастерски прокомментируют для зрителей все, что будет происходить. Информация об участниках соревнований, комментарии судий, важные моменты заездов, впечатления зрителей — все это будет в режиме реального времени.

Что входит в развлекательную программу:

• розыгрыш подарков от партнеров соревнований;

• контактный зоопарк и детская анимация;

• выставка автомобилей off-road;

• дегустация напитков от НВК «Ниагара» и их торговой марки TUSA.

Парковка, еда и безопасность

Парковка авто будет организована в непосредственной близости от парка. На площадке предусмотрен фуд-корт: в меню не только перекусы и быстрое питание, но и стейк-бар. Все зоны на площадке, в том числе и зрительские места, расположены компактно и хорошо просматриваются. Территория обработана от клещей. От солнца можно спрятаться в тени деревьев.

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