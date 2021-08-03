«Люди теряют всё, а туристы делают селфи»: россиянка, живущая в Турции, о глупости отдыхающих

Елена Березюк переехала с Урала в Турцию несколько лет назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Окрестности известных курортных городов Турции объяты огнем. Как жители оценивают работу пожарных и что думают о туристах, делающих селфи на фоне горящего леса? Поговорили с жительницей Алании Еленой Березюк на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске).

Елена Березюк, в прошлом — сотрудник крупной энергетической компании, некоторое время работала в Челябинске. После выхода на пенсию они с мужем решили перебраться в Турцию. Елена активно следит за новостями. После того, как объявили о сборе продуктов и одежды для погорельцев, семья Березюк решила присоединиться.

— В понедельник министр сельского и лесного хозяйства Турции сообщил, что за последние пять дней в Турции локализованы или потушены 125 из 132 очагов лесных пожаров. Но ситуация может меняться на глазах. Сейчас пожары сосредоточены в районе Анталии — там эпицентр, в окрестностях города Манавгат, тревожно в туристических Бодруме и Фетхие — это уже провинция Мугла.

Мы живем в Алании. Ближайшие возгорания зафиксированы в окрестностях, но их очень оперативно тушили. В последние три дня все чаще слышим звуки пролетающих вертолетов и самолетов, которые задействованы в борьбе с огнем.

Поначалу проскальзывали мнения, что в Манавгате, когда начались пожары, никто не обратил на них внимание, из-за чего пропустили начало возгорания. Н о все развивалось стремительно. Количество очагов с десятков изменилось на сотню. Но сейчас основное мнение людей, что власти прикладывают максимум усилий. Как известно, жители Турции эмоциональны, они говорят: «Мы готовы руки целовать тем, кто спасает нас от огня».

В целом настроение очень тревожное у людей, но паника пресекается. При этом все удивительно сплочены: и граждане, и временно проживающие иностранцы. Среди тех, кто помогает, есть много русских. Когда начались акции по сбору помощи, люди писали в сетях — хочу помочь, но как отвезти. Му с мужем решили предложить свою машину. За два часа загрузились под завязку. Подошла пожилая женщина. Взволнована, плачет: что смогла, принесла. Подает две пачки корма для попугаев: может там курочек покормят... Невозможно отказать, она ведь переживать будет. Семья подъехала на трехколесном мотике. Деловито, молча загрузили в машину постельное, одежду, еду. Муж женщины — турок. Положил руку на сердце: «Благодарю».

Все. Места в машине больше нет. Подъезжает пара на желтом «Ситроене». Просят подождать, пока сходят в магазин. Говорим, места у нас уже нет! Тут же предложили использовать свою машину. Вместе мы заехали к тем, кто не смог прийти и забрали вещи.

Недавно власти объявили, что помощь Манавгату больше не требуется — привезли много всего. Попросили больше не возить и не загружать дороги, по которым ездит спецтехника. Люди каждый день продолжают собирать помощь адресно и доставлять ее в пострадавшие от огня деревни.

Читаю в местных новостях: в сгоревшей деревне хозяева обнаружили козу, родившую козленка во время пожара. Малышу дали имя «Чудо».

Видела фотографию девушки, которая на фоне отеля, близ которого горело, заселфилась: «Ну вот, поехала в Турцию по горящей путевке». Уверена, что сочувтсвующих людей большинство. Но таких снимков много: я и дым, я и огонь, я и самолет, забирающий в море воду для тушения огня… Местные жители и иностранцы, живущие здесь, негативно к этому относятся. Я не хочу никого осуждать, но в такие минуты, когда страна в огне и люди теряют все, нужно включить мозг и не показывать себя-красивых. Давайте с состраданием отнесемся к стране, в которой мы любим отдыхать, и этим фотографиям не место в Сети.

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