На курганского депутата завели уголовное дело за охоту, где снегоходом давили волка

История с волком стоила Денису Хахалову политической карьеры. Фото: кадр из видео, Курганская областная дума

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту охоты, где снегоходом с жестокостью давили волка. В ней участвовал депутат Курганской областной думы Денис Хахалов и еще пятеро человек. Они подозреваются в совершении преступления по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Об этом говорится в сообщения на сайте СК РФ.

— По версии следствия, шестеро указанных фигурантов 6 февраля 2021 года участвовали в незаконной охоте на волков. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах совершенного преступления и поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Курганской области представить доклад по обращению в СМИ государственного инспектора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексея Саночкина. Этот бывший сотрудник обнародовал информацию об охоте депутата и его товарищей. Спустя некоторое время мужчину уволили, и он попросил главу СК обратить внимание на этот факт.

Напомним, в сети появилось видео, где мужчины переезжают на снегоходе волка. Сам Денис Хахалов в разговоре с журналистами объяснил это самообороной. Только вот происходящее на видео говорит о другом: животное истекает кровью и пытается зажать в зубах ружье, которое один из охотников начинает тыкать ему в морду.

— Давай я тебя сниму! Затолкай дуло! — бодро предлагает другой охотник.

— Вот это сафари! — смеются участники видео.

Инцидент стоил Денису Хахалову политической карьеры — его исключили из рядов «Единой России» «за дискредитацию партии». Также в отношении него сейчас решается вопрос о снятии полномочий депутата областной думы.

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