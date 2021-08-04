Спасли от слепоты: челябинские врачи провели уникальную операцию нетранспортабельной недоношенной девочке прямо в палате

В Челябинской области это первый опыт постановки инъекции прямо в палате. Фото: ЧОДКБ / Vk.com

Офтальмохирурги Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Анна Караваева и Татьяна Калинина провели уникальную операцию недоношенной девочке Саше прямо в палате реанимации. Кроха появилась на свет месяц назад на 27 неделе с весом 920 граммов, и могла ослепнуть в любую минуту. Но даже небольшие движения приводили к падению сатурации и частоты сердечных сокращений. Поэтому врачи приехали к нетранспортабельной малышке сами.

Как рассказали в пресс-службе ЧОДКБ, в Челябинской области это первый опыт постановки лекарства в стекловидное тело глаза в палате реанимации.

Фото: ЧОДКБ / Vk.com

Из Перинатального центра девочка поступила в тяжелом состоянии. До сих пор даже небольшой поворот кювеза, в котором находится новорожденная, становится серьезным стрессом для организма Саши.

— Транспортировка даже на реанимобиле для такого малыша — настоящая катастрофа. Но здесь дорога каждая минута — пока ребенок стабилизируется, он может ослепнуть из-за развития ретинопатии недоношенных, — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Олег Лапин. — Поэтому мы пригласили офтальмологов, сказали, что транспортировать ребенка к ним в отделение не можем, а лечить его надо.

Фото: ЧОДКБ / Vk.com

По словам офтальмолога Анны Караваевой, ретинопатия протекала у девочки достаточно агрессивно. Требовалось срочное лечение.

— В современной офтальмологии на принятие решения дается 72 часа после постановки диагноза, но благодаря слаженной работе всего коллектива реанимации и офтальмологии оно было принято за несколько часов, — отметила Анна Караваева. — Для этого ребенка 72 часа — это слишком много.

Фото: ЧОДКБ / Vk.com

Как объяснили в учреждении, формирование сетчатки глаза заканчивается лишь к четвертому месяцу жизни ребенка, поэтому при рождении малыша раньше срока, сетчатка практически всегда повреждается. Это может привести к полной утрате зрения в будущем.

Ретинопатия возникает у каждого пятого недоношенного младенца. Причем около 8% из них страдают тяжелыми формами этой патологии.

Фото: ЧОДКБ / Vk.com

— По всем параметрам, возраста и веса, ребенок подходил под лазерную коагуляцию, считающейся золотым стандартом лечения ретинопатии, — рассказали в ЧОДКБ. — Но поскольку транспортировка пациента к лазеру оказалась невозможной, доктора решили спасать зрение малышки с помощью препарата «Ранибизумаб». Это лекарство возможно поставить в условиях палаты.

Препарат официально разрешен к применению у недоношенных в России только с 2021 года. Но ранее его активно использовался для лечения взрослых и детей за рубежом.

— «Ранибизумаб» уже показал высокую эффективность и в практике офтальмологов ЧОДКБ — он позволяет значительно сократить риски осложнений в виде отслойки сетчатки, а в некоторых случаях и полностью остановить развитие ретинопатии у недоношенных, — добавили в учреждении.

Фото: ЧОДКБ / Vk.com

Как рассказала офтальмолог Татьяна Калинина, операция длилась буквально три-четыре минуты. За это время врачи успели поставить инъекцию.

— Для ребенка она прошла безболезненно, в условиях кювеза-кроватки, привычного микроклимата в котором он находится, — подчеркнула офтальмолог. — То есть максимально комфортно для ребенка, к чему мы и стремимся на всех этапах выхаживания и лечения детей.

Фото: ЧОДКБ / Vk.com

В Челябинской области это первый опыт постановки инъекции прямо в палате. Врачи уверены, что не последний. Для глубоко недоношенных детей, как объяснили в ЧОДКБ, это уникальная возможность лечения без ухудшения состояния транспортировкой.

Препарат дает реаниматологам неделю-две на стабилизацию недоношенного ребенка без риска потери зрения. В дальнейшем, если возникнет такая необходимость, офтальмологи смогут провести и лазерную коагуляцию сетчатки.

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