Как ТМК и городские власти хотят улучшать город

На днях Наталья Котова встретилась с Дмитрием Пумпянским: председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) и президент Группы Синара приехал в Челябинск, чтобы обсудить с мэром действующие и будущие проекты. О совместных планах по изменению города — наш репортаж.

О каких проектах договорились?

Выездную встречу провели прямо на территории ЧТПЗ. Наталья Котова вместе с Дмитрием Пумпянским и чиновниками посетила цех по производству труб большого диаметра и предприятие «ЭТЕРНО»: гости увидели трубы диаметром в 1 422 мм, детали для герметизации труб, переходники для разных диаметров, тройники для ответвлений газопроводов и кастомизированную продукцию.

Справка: 70% отечественных трубопроводов проложены из труб ЧТПЗ. В их числе «Бухара-Урал», «Дружба», «Сияние Севера» и «Сила Сибири».

После осмотра современного производства началось обсуждение совместных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды и транспортной инфраструктуры, организации культурных и спортивных мероприятий, расширению профессиональных возможностей для горожан, развитию промышленного туризма в регионе и реализации природоохранных мероприятий.

— Взаимодействие ЧТПЗ и города очень важно: предприятие обеспечивает крупные налоговые поступления в местный бюджет, а дворцом культуры и спортивными объектами пользуются не только сотрудники завода, но и другие челябинцы. Невозможно отделить город и район от жителей: мы единое целое, — отметила Наталья Котова.

Стороны договорились, что ЧТПЗ продолжит активно участвовать в жизни и развитии столицы Южного Урала.

— Мы провели очень плодотворную встречу и, безусловно, не обошли стороной те социально-экономические инициативы, которые ЧТПЗ реализует на территории Челябинска. Мы договорились о том, что все они будут продолжаться, а также обсудили несколько интересных проектов, которые будем реализовывать совместно в этом направлении, — подчеркнул Дмитрий Пумпянский.

Новые перспективы для коллектива

Весной ЧТПЗ вошел в состав ТМК, благодаря чему, как отмечают в компании, крупнейший в мире производитель трубной продукции укрепил лидерские позиции на рынке. А это откроет новые возможности как для развития предприятия и улучшения благосостояния сотрудников ЧТПЗ, так и для создания новой продукции, отвечающей требованиям заказчиков.

— Сейчас наметился тренд на увеличение загрузки производства под реализацию масштабных проектов, в том числе по освоению перспективных нефтяных месторождений в России. С учетом новых мощностей мы сможем полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах. И в целом, я уверен, что конкурентоспособность нашей страны в мировой энергетике повысится», — сказал Дмитрий Пумпянский.

Кроме того, ТМК непрерывно улучшает условия труда и создает на своих предприятиях высокотехнологичные рабочие места, развивает культуру производства, направляет средства на социальную поддержку. Сотрудники ТМК могут участвовать в международных форумах и чемпионатах профмастерства, повышать свою квалификацию и развивать компетенции в корпоративном университете ТМК2U: все это доступно коллективу ЧТПЗ.

Воздух и вода становятся чище

Еще одна сфера, в которой работает ЧТПЗ — улучшение экологии в Ленинском районе и самом Челябинске. Для этого осенью прошлого года завод установил комплекс AQA Кристалл, где очищают кислые стоки с производства.

— За последние несколько лет на ЧТПЗ был предпринят целый комплекс природоохранных мер, которые позволили существенно снизить объем как удельных, так и валовых атмосферных выбросов. И эта работа будет продолжена, — заметил Дмитрий Пумпянский.

В 2021 году ТМК начала реализовывать новую трехлетнюю экологическую программу, в рамках которой запланировано 24 проекта. Инвестиции составят 1,3 млрд рублей, и новые предприятия, в том числе ЧТПЗ, уже интегрированы в эту программу и включились в ее реализацию.

Работа по снижению нагрузки на экологию ведется вместе с другими предприятиями города и мэрией: например,в Челябинске заменили 102 дизельных автобуса на газомоторные, а в ближайшие годы докупят еще 150. Также жители будут свободнее дышать после рекультивации свалки. Количество выбросов уменьшится на 22%.

Справка: С 2019 года в регионе действуют нацпроект «Экология» и программа «Чистый воздух». Количество выбросов в городе мониторит 21 пост: два стационарных, 9 передвижных и 10 сигнальных. Главная цель — до 2024 года снизить объем вредный веществ в воздухе на 40%.

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