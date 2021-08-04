Мальчик раскусил градусник с ртутью: студентка медуниверситета рассказала о работе на скорой в Челябинске

За ночь скорая успевает на 6-7 вызовов

Смена Валерии Чухровой начинается в 5 вечера и заканчивается в 7:30 утра. Так 23-летняя студентка шестого курса ЮУГМУ успевает на пары, а в вузе дисциплина строгая. Но это не остановило девушку.

Некоторые вызовы длятся по 5 часов

Студентка Южно-Уральского медуниверситета пришла на скорую в самое спокойное время — в феврале того года, когда статистика по коронавирусу была на спаде. По 6-7 вызовов за ночь — стандартный рабочий режим. Но теперь врачи работают на пределе. Самые сложные вызовы берет реанимация, в бригаде которой реаниматолог и анестезиолог. Валерия Чухрова же работает на линейных машинах.

— Летом количество вызовов увеличилось, — говорит медсестра скорой. — Зимой было поменьше и попроще. Сейчас вызов за вызовом, практически без передышки с одного на другой и часто по поводу коронавирусной инфекции. Бывают спокойные дни, а бывают и тяжелые. Один из вызовов у нас длился больше 5 часов. Если подозрение на коронавирус, сначала мы измеряем температуру, давление, сатурацию, сахар, слушаем, везти ли на КТ, есть ли поражение легких. Затем едем, а там очередь из других машин, ждем, пока сделают снимок, затем надо госпитализировать в больницу, а пациентов сейчас много, могут отправить в Сосновку, где новая инфекционная больница. Однажды мы ехали на обычный вызов, не связанный с COVID-19, но в ходе обследования были показания к КТ. В результате подтвердились поражение легких и коронавирус.

Устраиваясь на работу, она не ждала очень хороших условий в машинах скорой и была готова к трудностям. На деле оказалось, что парк машин недавно обновлен, да и с мотивацией сотрудников все в порядке.

— Мы ездим по парам: медсестра, фельдшер или врач. Я выполняю все манипуляции руками. Фельдшер обдумывает диагноз, дает мне поручения, я измеряю давление, сатурацию, температуру, ставлю инъекции, капельницы, катетер. Машины все 2018-19-х годов и выглядят достойно: все как надо, все под рукой. Зимой быстро прогреваются, в фордах даже есть кондиционеры, хорошее освещение, розетки, куда мы подключаем аппаратуру для зарядки, достаточно места, чтобы развернуться.

От звука мигалок замирает сердце

До прихода в службу скорой помощи Валерия работала в Областном перинатальном центре. По словам девушки, с младенцами работать приятнее, но хотелось набраться большего опыта.

— Думала, что каждый выезд будет экстренным: переломы, ДТП. Но таких вызовов намного меньше, чем обычных банальных: температура, боль за грудиной. Но каждый раз, когда включаются мигалки, у меня замирает сердце. Мысленно перебираешь в голове свои действия. Если едешь на роды, не очень хочется, чтобы у тебя в машине родила женщина, надо быстрей довести до больницы. Адреналин от звука мигалок очень сильный.

В медуниверситете Валерия староста группы и идет на красный диплом

Мальчик откусил градусник и пропустил салют

У каждого врача скорой есть свои байки, случаи из жизни, которые он рассказывает. Такая история есть и у Валерии Чухровой, несмотря на небольшую практику.

До праздничного салюта 9 мая оставалось три часа. Пункт Валерии находится как раз в самом центре Челябинска, на пересечении Труда и Свердловского проспекта. Во время дежурства девушке хотелось застать кусочек праздника. Но мальчик с ЧМЗ решил по-другому. Именно в этот вечер ему во что бы то ни стало захотелось попробовать градусник на вкус.

— Наш пациент откусил кончик ртутного градусника и стоял вопрос об отравлении ртутью, — вспоминает медсестра скорой. — Когда мы спросили, почему он это сделал, он сказал, что хотел попробовать стекло на вкус. Мальчик был очень смешной. Оказалось, что стекло он не проглотил, а просто надломил и выплюнул, ртуть тоже выплюнул шариками. Но мальчишке мы промыли желудок, увезли в больницу. Он тоже очень хотел посмотреть салют, но пропустил праздник. К счастью, выезд закончился хорошо, ни отравлений, ни порезов.

Валерия признается, что, несмотря на трудности, рада обретенной профессии.

— У нас классный коллектив, все друг другу помогают, много молодых, фельдшеры все поступают в университет, чтобы получить высшее образование. Конечно, с уважением относишься к этим людям, они работают на полную ставку, учатся, а дома еще семья.

после ординатуры девушка собирается стать психиатром

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