Как это, работать на «Дядю»: челябинские таксисты о новом китайском агрегаторе DiDi

Кстати. DiDi объявлял набор и прошлым летом. Фото: DiDi/Vk.com

Китайский сервис по заказу такси DiDi начал набирать водителей и таксопарки для работы в Челябинске. Информация об этом появилась в пабликах для таксистов. В компании DiDi «Комсомолке» подтвердили эти данные, но уточнили — говорить о запуске такси для пассажиров пока рано.

— Челябинск — перспективный город для развития рынка таксомоторных перевозок, и мы действительно открыли регистрацию водителей и таксопарков в Челябинске. Однако пока преждевременно говорить о дате запуска сервиса для пассажиров. Будем делиться новостями по мере развития событий, — сообщили КП-Челябинск в DiDi.

Но в среде таксистов говорят, что запуститься сервис может уже в августе. По другим данным, в октябре. На сегодняшний день DiDi работает уже в 38 городах России. Впервые о том, что агрегатор родом из Китая зайдет в столицу Южного Урала заговорили прошлым летом — пошла такая же информация о наборе водителей, но чуда не случилось. В этом году сразу несколько таксопарков в Челябинске обозначили себя официальными представителями и активно набирают водителей.

— По условиям тоже самое, что и в «Яше» и «Ситике» («Яндекс. Такси» и «Ситимобил», Прим. ред.), — говорит таксист со стажем Алексей. — Вряд ли они готовы предложить шикарные условия в Челябинске.

Таксопарки, которые объявили набор водителей, предлагают работу на «Дядю» как на своем авто, так и на арендованной машине. Один из таксопарков озвучил гарантированный доход — до 10 тыс. рублей в день, самую низкую комиссию, быстрое подключение и моментальный вывод средств. Водители к таким заявлениям относятся со скептицизмом:

— Гарантированный доход до 10000, 100 — это же тоже до 10000, — пишет Сергей в группе челябинских таксистов во «ВКонтакте».

— Вы забыли указать, что свое авто должно быть начиная с калины. Ваз 2110 не подходит, — добавляет Семен.

— Ну и подключение не очень быстрое, документы до трех суток проверяют, — пишет Евгений.

— По 35 р. заказы будут. В Казани так же было. Сам лично когда ездил отдыхать туда, прокатился на «Диди», — пишет Сергей.

— Лишь бы платили, а там все равно — мне свою семью кормить, я буду катать и «Яшу», и «Убер» и «Диди» и других, — пишет Дима.

В 2016 в Челябинск зашел UBER, но в 2018 году он влился в «Яндекс.Такси». Со 2 апреля в Челябинской области перестало работать такси «Везет» (бывший «Лидер»). Водителей перевели в «Яндекс.Такси», который еще в феврале заявил о покупке активов компании.

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