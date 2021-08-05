«Для меня он останется героем»: тренер челябинского легкоатлета Василия Мизинова о дисквалификации на Олимпиаде-2020

Андрей Андреев с Василием Мизиновым после одного из турниров в Челябинске Фото: соцсети

В Японии завершились соревнования легкоатлетов в спортивной ходьбе. Челябинец Василий Мизинов не смог финишировать из-за дисквалификации. Арбитры усмотрели нарушения в его технике ходьбы (фазу полета ноги). После 12 километра было три предупреждения (за одну минуту — сразу два), и Василий остановился на двухминутный пит-стоп, а чуть позже арбитры вынесли четвертое предупреждение, а это уже дисквалификация.

Василия Мизинова — серебряного призера чемпионата мира 2019 года, рассматривали, как одного из претендентов на медали Олимпиады-2020. Однако в дело вмешались судьи. И это при том, что техника ходьбы у российских спортсменов считалась и считается одной из самых лучших среди мировой элиты.

Первый тренер Василия Мизинова Андрей Андреев сразу после финиша так прокомментировал этот эпизод:

— Спортивная ходьба, как художественная гимнастика. Здесь все отчасти субъективно. На усмотрение судей. Мне показалось, что Василий шел чисто. Не хуже, чем другие. Шел в лидирующей группе, боролся за медаль. По его лицу я видел, что он не перенапрягается, работает четко. Это значит, что он хорошо готов к старту. Он для меня был и останется героем. Ему 23 года, у него все еще впереди… Нарушения, обычно, бывают, когда спортсмен теряет контроль и переходит на бег. Повторю — его дисквалификация субъективна, и на усмотрение судей. Мы как-то снимали на видео один из турниров. Делали раскадровку. Почти все «бегут». Может к россиянам особое отношение? Некоторые специалисты предлагают монтировать специальные чипы в кроссовки ходокам. Электроника сама будет фиксировать фазу полета. Тогда почти все пойдут под дисквалификацию. Скорости в ходьбе сейчас очень высокие — четыре и даже меньше минуты на километр. Едва ли не все «бегут», — высказал свое мнение Андрей Андреев.

А победу в ходьбе на 20 км одержал итальянец Массимо Стано, — 1:21.05. Второе и третье места заняли хозяева соревнований — Коки Икэда и Тошикадзу Яманиси.

КСТАТИ

В детстве Василий в спорте чего только не перепробовал. Была секция единоборств, футбол, потом учитель физкультуры направил парня в лыжные гонки. В лыжах Мизинов «отпахал» несколько лет. Дыхалка, выносливость, упорство…

— Прекрасно, что Василий выбрал не «уличные развлечения», а именно спорт. Да, бывало, пропускал тренировки. Но не критично. Особенно тяжело ему давались утренние пробежки. Я всю свою группу собирал по утрам перед школой. Вася, бывало, предпочитал поспать, — рассказывает первый тренер Мизинова Андрей Андреев.

В легкой атлетике Василий специализировался на стайерских дистанциях, но из-за «необычной» техники бега (с пятки) ему как-то предложили перейти в спортивную ходьбу. Его нынешний тренер Елена Сайко, сама в прошлом участница Олимпийских игр-1992 в Барселоне, пригласила Мизинова в Челябинск. Здесь он с 9-го класса учился в школе и тренировался. И уже через полгода (!) в спортивной ходьбе выиграл зимнее первенство России, выполнив норматив мастера спорта. А в 20 лет Василий стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы, через год — в 2019-ом, повторил этот успех, и в том же году выиграл «серебро» чемпионата мира!

Андрей Андреев считает, что Мизинов не супер-талантливый спортсмен. Главное его достоинство трудолюбие.

— Я всем своим воспитанникам стараюсь прививать то, что называется любовью к труду. Через труд развивать свои способности. У меня есть такая любимая фраза — «Передайте нашим, что мы пашем». Только так приходят результаты, — делится опытом Андрей Андреев.

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