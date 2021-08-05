«Мы похожи не только внешне, но и судьбами»: Егор Крид помоложе появился в Челябинске

Егор Крид и Денис похожи не только внешностью, но и историей становления. Фото: Егор Крид/vk.com, Денис Бондаренко

В Копейске Челябинской области на дискотеках и праздниках выступает более молодая версия Егора Крида — восемнадцатилетний Денис Бондаренко. Парень выступает ради удовольствия, не берет за это деньги и не хочет продвигать себя через социальные сети.

«Мне просто нравится давать людям эмоции»

То, что Денис Бондаренко похож на 18-летнего Егора Крида, заметили еще в школе. Форма лица, взгляд, улыбка, прическа и даже голос подтолкнули парня из Копейска начать выступать с каверами на песни известного артиста.

— Мы не только внешне похожи, но и судьбами. Например, он снял клип и набрал много просмотров. У меня то же самое, только обычное музыкальное видео. Он выступал в 17 лет на фестивале, и я. Его в этом возрасте позвали на ТВ, и меня. Меня называют его более молодой версией, — с гордостью признается южноуралец.

На этих фото и Егору, и Денису по 18 лет. Фото: Егор Крид/vk.com, Денис Бондаренко.

— Старался сделать красивую картинку и звук. Удалось вызвать много эмоций у аудитории, все начали пересылать видео друг другу. Просмотров набиралось все больше и больше, у меня друзей столько нет, — рассказывает Денис. — Тогда пришли где-то тысяча-полторы новых подписчиков.В какой-то момент Денис решил снять видео под песню Крида и выложить его в истории в Instagram. Парень говорит, что настроение такое было, никакой цели изначально не было.

Тогда молодого исполнителя заметила администратор одного из местных ночных клубов, Дениса пригласили выступить там. Парень признается, пока все на добровольных началах — за выступления ему не платят.

— Часто выступаю на дискотеках, в ночных клубах, на большой сцене только по какому-нибудь поводу. Не беру никаких денег за это, мне просто нравится давать людям эмоции, чтобы им нравилось, — отмечает Денис.

«Хотел бы, чтобы меня заметили»

Музыкой Денис начал интересоваться в 11 лет. Все осваивал сам, с педагогами не занимался. Но уже буквально через пару лет стал выступать на разных фестивалях и привозил оттуда награды.

— С 12 до 15 лет ездил по музыкальным фестивалям, из-за этого даже были небольшие проблемы с учебой, — признается Денис. — Было несколько побед, становился призером. Но тогда особо не придавал этому значения. Мне просто нравилось в этом участвовать.

Среди конкурсов были и международные. Названия Денис уже и не помнит, но зато запомнил города, где выступал: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань и Сочи.

Сейчас Денису 18 лет, он учится на инженера и параллельно с этим работает детским аниматором. В свободное время ходит в тренажерный зал, не пропускает ни одну новинку кинематографа, любит футбол и оружие.

В графе «работа» в ВК у парня значится «Black Star». Мы спросили, чем обоснованна эта запись, ведь Егор Крид, которого пародирует Денис, уже не состоит в лейбле.

— Хотел бы, чтобы они меня заметили. Почему нет. Я прекрасно к ним отношусь, — честно ответил Денис.

Скоро Денис планирует выпустить альбом. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«В интернете звездой может стать абсолютно любой»

В ближайшем будущем молодой исполнитель планирует из кавер-исполнителя дорасти до самостоятельного артиста. К зиме Денис хочет выпустить свой первый альбом — смесь R&B и хип-хопа.

На видео с выступлений иногда можно увидеть неточности в липсинке. Но Денис заверяет, что не просто открывает рот под музыку:

— Тут все зависит от публики. Если много людей, включаю плюс и пою сам. А если среднее количество людей, просто сам.

Молодой артист старается пиариться не за счет социальных сетей, их он активно не ведет, а при помощи СМИ.

— В интернете звездой может стать абсолютно любой. Но раньше же становились артистами и без интернета, я решил попробовать проложить свой путь через медиа, плюс это будет неким моим отличием от других, — рассказал Денис.

Недавно парень даже снялся в передаче для одного их федеральных каналов, правда, выпуск пока не вышел. Туда его пригласили после выступления на музыкальном фестивале New star.

«Звездных» историй с южноуральцем пока не произошло. Но парень отмечает, что фанатки появляются, правда, пока только пишут в соцсетях.

— Как-то после выступления меня в шутку назвали завидным холостяком Челябинска, — вспоминает с улыбкой Денис. — Вниманием не обделен, особенно после такой популярности.

Конечно же, мы не могли не обсудить новый альбом Егора Крида «PUSSY BOY». Одни отзываются о нем негативно, считая, что раннее творчество было намного лучше. А другие слушают эти песни на репите.

— В первую очередь я оцениваю творчество, а не человеческие факторы. Сам результат этого творчества можно увидеть в топ чартах. Это не солидарность, это работа, которая понравилась очень многим, — отозвался о новом альбоме Денис.

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