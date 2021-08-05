Анатолий Храмцов: «В I полугодии производительность труда на ЮУЖД выросла на 11,7%; обязательства компании по социальным гарантиям работникам выполнены»

5 августа в Челябинске, Кургане и Оренбурге в рамках социально-экономического форума подведены итоги выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» на Южно-Уральской железной дороге за первое полугодие 2021 года. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

5 августа в Челябинске, Кургане и Оренбурге в рамках социально-экономического форума подведены итоги выполнения Коллективного договора ОАО «РЖД» на Южно-Уральской железной дороге за первое полугодие 2021 года. Мероприятие прошло в формате видеоконференции с подключением студий в регионах.

В форуме приняли участие начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов, первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Марина Клочкова, вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

В заседании приняла участие первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Марина Клочкова. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

В том числе на улучшение условий и охраны труда направлено 775,1 млн рублей, на обязательства в сфере организации и оплаты труда — 272,4 млн рублей, на обязательства по компенсируемому социальному пакету — 22,5 млн рублей. Более 9,5 тысяч работников прошли профессиональную подготовку и повысили свою квалификацию. На предоставление льгот ветеранам направлено более 49 млн рублей.

Выступая перед собравшимися, Анатолий Храмцов отметил, что принятые в Коллективном договоре основополагающие обязательства выполнены. На обеспечение социальных гарантий сотрудников и неработающих пенсионеров направлено 2,9 млрд рублей.

Ведущий инженер службы управления имуществом Южно-Уральской железной дороги Александра Рыбалченко награждена знаком "За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет". Фото: пресс-служба ЮУЖД

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения между сторонами социального партнерства — работниками и работодателем. Социальные гарантии позволяют соблюсти баланс интересов сторон, оказывают положительное влияние на производственные успехи.

Начальник ЮУЖД отметил, что, несмотря на неблагоприятную эпидемическую ситуацию коллектив Южно-Уральской железной дороги слаженно работал и повышал свои производственные показатели. Так, в первом полугодии производительность труда работников, занятых в перевозках, выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Погрузка увеличилась на 2,5%, идет поступательное восстановление объемов пассажиропотока.

Начальник топливно-энергетического центра ЮУЖД Илья Мартынов награжден за добросовестный труд на железнодорожном транспорте, значительный вклад в повышение энергетической эффективности деятельности ОАО "РЖД" в 2020 году. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

— Эффективная деятельность железной дороги оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое развитие Челябинской области, — заявила в своем выступлении первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Марина Клочкова. — 2020 год был непростым для страны и мировой экономики, но наш регион показал очень хорошую устойчивость в такой период. Уже сегодня со снятием определенных ограничений мы выходим на уверенную траекторию роста, — подчеркнула Марина Клочкова.

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