«У них есть власть и есть деньги»: оштрафованная за оскорбление депутата жительница Миасса оказалась в шоке от решения суда

Суд вынес вердикт не только жительнице Миасса, но и паблик, в котором был размещен ее пост. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нешуточные страсти в стиле бразильских сериалов разворачиваются в Миассе Челябинской области. Недавно там оштрафовали на 10 тыс. рублей местную жительницу Юлию Семенкину. Судом было установлено, что она распространяла нелицеприятные и бездоказательные сведения в отношении экс-депутата горсобрания Константина Башлыкова. Речь идет об опубликованном ею посте в одном из пабликов во «ВКонтакте».

Тот самый пост в соцсетях, из-за которого начались разбирательства в суде. В то время Башлыков был действующим депутатом.

Вот только сама Юлия заявляет, что она не получала никаких уведомлений о том, что ее приглашают в суд. О приговоре, который ей недавно вынесли, она узнала от корреспондента КП-Челябинск.

— Я, конечно, в шоке от всего произошедшего. Мне никто никаких документов не присылал на почту, хотя возможно их могли вытащить воры. Я этого не исключаю. Но ведь у Башлыкова и его представителей есть мой номер телефона. Они могли бы мне позвонить и рассказать, что меня судят, — рассказывает Юлия. — Я написала [этот пост] на эмоциях. Направила обращение в прокуратуру, но ответа от нее как такового не получила. Может быть, и не стоит свои домыслы раньше времени озвучивать, но я рассказала все по факту — то есть то, что видела на данный момент. И ничего такого криминального я не говорила, потому что площадок как таково ранее не было. Они появились в день выборов депутатов.

Юлия рассказала, что обжаловать вынесенный судом вердикт она не планирует. Она заявила, что ей проще выплатить штраф в 10 тыс. рублей, так как услуги адвоката стоят гораздо больше этих денег.

— Больше ни об одном депутате я слова не скажу, ведь у них есть власть и есть деньги. А у меня нет ни того, ни другого — я самый простой человек. Я больше не хочу принимать участие в жизни города и другим скажу: «Ребята, не стоит сюда лезть! Вы заплатите либо сядете, если нет денег, поскольку мы слишком мало зарабатываем». Если у нас все происходит таким образом, то пусть будет так [получаться] и дальше, — говорит на эмоциях на Юлия.

Сама женщина работает лифтером и ухаживает в одиночку за престарелой матерью.

Отметим, что решение суда о штрафе в законную силу еще не вступило. Но когда это произойдет, то представители депутата намерены поднять вопрос о возбуждении уголовного дела о клевете (более подробно о позиции истца – читайте в материале). Фигурантом, естественно, будет Юлия Семенкина.

Кстати, создателей паблика «Инцидент Миасс» заставили по решению суда удалить скандальный пост. Также изначально в иске ответчиком числилась администрация социальной сети «ВКонтакте». Но их юристы подготовили ответ, который снял с них все обвинения.

Если прочесть внимательно, то можно уловить посыл представителей социальной сети. Фото: предоставлено Юлией Семенкиной.

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